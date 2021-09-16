Подрядчика мэрии внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Власти Владивостока обратились в региональное антимонопольное ведомство с просьбой включить сведения об АО «Рускомплект» в реестр недобросовестных поставщиков.
Как пояснили в пресс-службе УФАС России по Приморскому краю, ранее между муниципальным учреждением «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа»заказчиком и АО «Рускомплект» было заключено семь договоров на поставку мебели для нового детского сада в районе бухты Патрокл. Общая стоимость контрактов – 3 642 238 рублей.
Подрядчик не выполнил обязательства в установленные договором сроки, что сорвало передачу объекта в эксплуатацию. Контракт расторгнут в одностороннем порядке.