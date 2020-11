Ипотечный мираж

Кредит под 2% получат только молодые семьи, но обещанных денег им явно не хватит на достойное жилье

Кредит под 2% получат только молодые семьи, но обещанных денег им явно не хватит на достойное жилье С подачи президента России молодые семьи на Дальнем Востоке в скором времени смогут получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Увы, но программа льготной ипотеки рассчитана всего на пять лет. А сделать ипотечное кредитование комбинированным технически невозможно. Директор агентства недвижимости «Метры» Владимир ЗАКУРКО в интервью газете «Золотой Рог» пояснил, почему льготная ипотека не замедлит миграционный отток из региона. - Владимир Александрович, в регионе второй год уже действует программа ипотеки под 5%, но очереди из желающих приобрести квартиру по этой программе не наблюдается. Почему, на ваш взгляд, так вышло? - Действительно. С 2018 года на Дальнем Востоке россиянам, у которых родился второй или третий ребенок, уже выдают льготную ипотеку по минимальной ставке в 5%. При этом, у семей, проживающих в других регионах, условия ипотечного кредитования не особенно отличаются от наших. Минимальная ставка там составляет 6% годовых. Отмечу, что сейчас у семей, где родился второй и последующий ребенок после 2018 года, есть уникальный шанс снизить процентную ставку по действующей ипотеке при условии, что они приобретали недвижимость у застройщиков. Для всех остальных молодых россиян, желающих приобрести жилье на текущий момент, возможность купить квартиру уже не так реальна. Что касается Владивостока, здесь есть несколько индивидуальных моментов. Во-первых, льготная ипотечная программа рассчитана в нашем городе только на покупку жилья в новых домах, собственником которых является юридическое лицо. Но ведь новую квартиру необходимо еще и меблировать, и, чаще всего, изыскивать деньги на ремонт. В этом ключе, было бы правильнее возможности льготной ипотеки расширить и на вторичное жилье в городах, а не только в сельской местности. Тем более, что логика подсказывает - большинство продавцов вторичного рынка как раз, скорей всего, пойдут покупать квадратные метры в новом доме. Второй момент - субсидированная сумма до 6 млн рублей. Но ведь в Москве эта сумма в два раза больше. Среди наших клиентов есть масса желающих воспользоваться данной программой, но до 6 млн купить большую квартиру в востребованном районе практически нереально. Кроме того, считаю необходимым сделать акцент на следующем: чем ниже будут ставки по ипотеке, тем интенсивнее пойдет рост цен на жилье во Владивостоке. Эти тенденции взаимосвязаны. - А если суммировать данную программу с обычной ипотекой? - Сделать ипотечное кредитование комбинированным нельзя. Соответственно, при покупке квартиры за условные 12 млн рублей по программе семейной ипотеки необходимо иметь 6 млн собственных накоплений, и далеко не у каждого есть такие накопления. Здесь, конечно, выручают недорогие малогабаритные варианты у проверенных застройщиков в отдаленных районах. Одним словом, направление в части льготной ипотеки - это отличный ход. Но, мне кажется, инициатива 2% требует существенной доработки. Например, распространять программу не только на молодые семьи, а увеличить возрастной порог хотя бы до 45 лет. - Пойдет ли поток переселенцев в Дальневосточный регион только ради 2%? - Не думаю. Миграция из ДФО продолжает набирать темпы. Так, по данным Росстата, в 2017 году Дальний Восток покинуло порядка 17 тыс. человек, а в январе текущего года регион потерял вообще рекордное количество человек - 30 тыс. Безусловно, льготной ипотекой власти пытаются удержать оставшуюся еще в регионе молодежь и привлечь к нам новую рабочую и интеллектуальную силу. Но предпринятые меры с ипотекой - это не слишком эффективный рычаг в разрезе такой масштабной задачи. Очень важно создать привлекательные условия для комфортной жизни на Дальнем Востоке: это и наличие рабочих мест с достойной заработной платой, и реальные возможности приобретения жилья в собственность, и качественные социальные условия. Чтобы достичь поставленных целей, нужно оказывать помощь предпринимателям, которые создают те же рабочие места в регионе, а также создавать условия для рожденных на Дальнем Востоке, чтобы им не хотелось уезжать. Однако, нашими программами чаще всего пользуются выходцы из Средней Азии, при том, что дальневосточная молодежь мечтает переехать в развитые страны. Многие сейчас едут на заработки в Южную Корею, старшее поколение из-за теплого климата предпочитает Краснодар, также популярным направлением по миграции остается Питер. Грустно, хочется развернуть этот поток и вместе развивать наше родное Приморье. - А как же программа «дальневосточный гектар» с ее обещаниями? - Согласно программе, россиянину предоставляется гектар на безвозмездной основе сроком на пять лет, далее он может оформить землю в собственность или в аренду сроком до 49 лет. Всего в регионе насчитывается около 140 млн гектаров, свободных для освоения. Что касается выдачи под строительство на гектарах, то это, в целом, отличная инициатива. Но, отдаленность гектаров от Владивостока и необходимость в инфраструктуре делает ее не особенно привлекательной. Отмечу, что ипотека в чистом виде под строительство в регионе у нас не развита. Идеи о развитии Дальнего Востока звучат все чаще и громче. Очень хочется надеяться, что помощь дальневосточникам будет оказываться не на словах, а на деле, и в более крупных масштабах, чем сегодня. Важно, чтобы программы реализовывались в максимально сжатые сроки и именно для широких масс. Только при таких условиях мы получим возможность жить в процветающем регионе. Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

