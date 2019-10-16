Ситуация с кнопкой ГЛОНАСС для приморцев пока неясна

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующему с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «Эра-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий. 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку «Эры-ГЛОНАСС» для жителей ДФО сроком на один год. Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в региона на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти только один автомобиль.