Власти придумали кое-что похуже ГЛОННАСа

За россиянами будут следить их собственные авто Платформа «Автодата», которая в будущем должна собирать данные об автомобилях и географии передвижения автовладельцев, также сможет сообщить о превышении скорости водителями, что в итоге должно снизить смертность на дорогах. Об этом «Известиям» рассказали в межправительственной рабочей группе НТИ «Автонет» (курируется Минпромторгом и НП «ГЛОНАСС»). Поскольку автопарк России на 60% состоит из автомобилей старше 10 лет, передавать в «Автодату» данные смогут немногие из них. Эксперты сомневаются, что россияне захотят добровольно устанавливать приборы слежения в свои автомобили, хотя платный въезд в города может стать стимулом для этого. «Известия» разбирались в ситуации. Погнал, попался На сегодняшний день законодательной и регуляторной базы для «Автодаты» нет, неясно и на какой основе будут собираться данные по автомобилям. Однако рабочая группа НТИ «Автонет» твердо намерена добиться от автопроизводителей обязанности делиться этими данными с платформой «Автодата». Сейчас большинство иностранных компаний считают, что данные принадлежит исключительно им. «Мнение рабочей группы НТИ «Автонет», что данные об автомобиле принадлежат собственнику — либо частному лицу, либо юрлицу. Есть данные, которые будут обязательны для передачи в «Автодату», а будут те, которые по желанию собственника могут быть переданы туда. Это концепция, которая сейчас воплощается в жизнь, и под нее готовится соответствующее законодательство, — рассказал «Известиям» в кулуарах форума «Автонет» технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько. — К обязательным относится всё, что касается безопасности дорожного движения и экологии. Из очевидных примеров — показатель превышения скорости, поскольку не все участки дороги оборудованы камерами видеофиксации нарушений. Более детально сейчас сложно сказать». В НТИ «Автонет» пока что нет готового решения, что делать с будущей информацией о нарушениях ПДД. Законодательную оценку этим фактам еще предстоит дать, поскольку и сам сбор информации об автомобилях пока не урегулирован. «Я бы не хотел, чтобы «Автодату» воспринимали по принципу «Большой брат смотрит за вами». Это используется как элемент строительства ИТС (интеллектуальной транспортной системы) будущего. Не секрет, что существует проблема пробок, один из методов борьбы — построение цифровой модели дороги для оптимизации транспортных потоков. При наличии «больших» данных о треках передвижения, возможность построения транспортной модели «как есть» упрощается», — заметил Сахонько. Добровольно или принудительно Сейчас «Автодата» находится на стадии проектирования и создания техзадания. «Автодата» — это платформа федерального уровня, которая агрегирует «большие» данные вокруг автомобиля. Теперь нужно пояснить, какие данные собираются, они могут быть динамическими и статическими», — продолжил Вадим Сахонько. К динамическим источникам относится вся информация, которая генерируется автомобилем, и всё, что происходит вокруг него. У каждого автопроизводителя есть свои бортовые системы и телематические платформы. Информация попадает к производителям после посещения сервисной станции автомобилистом, эта та часть данных, которую планируется собирать. К статическим источникам информации относятся данные ГИБДД, страховых компаний, ЦОДД и прочих партнеров проекта. Будет в «Автодате» и опция добровольной передачи данных за вознаграждение. Это информация о манере вождения, различные показания автомобиля (современные машины генерируют до 1 тыс. различных показателей). В обмен за добровольные сообщения таким водителям в «Автодате» обещают давать бонусы. Это может быть скидка на транспортный налог или страховку (поскольку есть информация о манере вождения), но какие именно «подарки», еще пока не решено. Нет ясности и в том, в обязательные или добровольные обязанности нужно будет включать обезличенные треки передвижения. Хотя, по словам Сахонько, ни о какой ревизии федерального закона «О персональных данных» речи быть не может. Декларируется, что вся информация об автомобилистах страны будет храниться в засекреченном виде и выдаваться по закону, то есть по решению суда и запросу правоохранительных органов. Факультативно в задачи «Автодаты» также ставится снижение вредных выбросов, что должно благоприятно сказаться на экологии. В частности, предполагается, что платформа сможет рассчитать оптимальные фазы работы светофоров под конкретное время трафика. Это должно помочь уменьшить время в пробках и, как следствие, привести к улучшению экологических показателей. Платный въезд поможет По данным агентства «Автостат», средний возраст автопарка России превышает 13 лет, 60% автомобилей — старше 10 лет. В этой связи сложно говорить об активной телематический информации, которую может получать «Автодата». Сейчас ее могут передавать премиальные иномарки и некоторые новые модели с системами GPS/ГЛОНАСС. В частности, такую поставляет даже массовым автопроизводителям «Яндекс». В НТИ «Автонет» рассчитывают, что ситуация может измениться с введением платного въезда в города. Правда, в «Автонет» подчеркнули, что такие решения будут зависеть не от платформы «Автодата», а от городских администраций. «В будущем все автомобили будут «подключенными», и там будет установлен GPS/ГЛОНАСС-приемник, который сможет собирать трек и передавать в телематическую платформу производителя. Производитель передаст его в «Автодату», а на переходном периоде старый автомобиль можно будет дооснастить бортовым оборудованием, в котором будет GPS-приемник. Что заставит владельца дооснастить коммерческие продукты? Например, если в городе сделают платный въезд в центр, то без устройства — 1 тыс. рублей в день, а с устройством поминутная тарификация — 0,01 рублей в час», — рассказал Сахонько из НП «ГЛОНАСС». Финансирование инфраструктуры может взять на себя заинтересованная сторона. А пользователь сам купит, если захочет сэкономить. Передача информации в «Автодату» будет, скорее всего, восприниматься как побочный эффект. «Она станет бустером создания таких проектов в горизонте 10–15 лет, к тому моменту все автомобили будут подключенными благодаря производителям. Но будет и переходный период, когда будут стимулирующие программы города для перехода на подключенный автомобиль путем апгрейда. Это как поставить сигнализацию, если хочешь безопасности», — заключил собеседник. Автовладельцы не согласятся Сейчас у граждан и автокомпаний нет никаких обязанностей по передаче данных, и добиться этого законодательно будет весьма сложно, убежден независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев. «Поскольку автомобиль как вид собственности неотделим от человека, это является своего рода формой слежения за человеком. У нас большой законодательный разрыв в этом плане, нет определения объекта данных, нельзя сказать, кому они принадлежат. Не вызовет ли это волны недовольства водителей, за которыми следят? Вызовет; мне, например, не хочется, чтобы за мной постоянно следили. Полагаю, что введение «Автодаты» это вопрос даже не ближайших 4–5 лет, а существенно более долгого срока, — заметил Бургазлиев. С ним соглашается автомобильный правозащитник Сергей Ифанов. По его мнению, вопрос сбора данных может быть реализован исключительно в добровольном порядке. «Любые требования граждан сообщать о своих передвижениях выглядят именно, как «Большой брат следит за тобой», — заключил эксперт. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

