Власти придумали кое-что похуже ГЛОННАСа

«Мнение рабочей группы НТИ «Автонет», что данные об автомобиле принадлежат собственнику — либо частному лицу, либо юрлицу. Есть данные, которые будут обязательны для передачи в «Автодату», а будут те, которые по желанию собственника могут быть переданы туда. Это концепция, которая сейчас воплощается в жизнь, и под нее готовится соответствующее законодательство, — рассказал «Известиям» в кулуарах форума «Автонет» технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько. — К обязательным относится всё, что касается безопасности дорожного движения и экологии. Из очевидных примеров — показатель превышения скорости, поскольку не все участки дороги оборудованы камерами видеофиксации нарушений. Более детально сейчас сложно сказать».