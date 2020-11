Во Владивостоке на ключевом участке укладывают второй слой асфальта

Возможны временные ограничения движения и запрет парковки

Возможны временные ограничения движения и запрет парковки Подрядчики переходят к завершающей стадии ремонта участка на проспекте Красного Знамени. Здесь уже уложили выравнивающий слоя асфальтового покрытия, заменили плиты перекрытия колодцев инженерных коммуникаций, подняли на новый уровень люки и решётки. На большей части ремонтируемого участка также уложили верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. Как сообщают в управлении дорог и благоустройства городской администрации, дорожникам осталось уложить асфальт на небольших участках. Напомним, что ремонт дороги по проспекту Красного Знамени ведётся от дома № 57 до кольца Инструментального завода. Данный участок вошел в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию. Средства выделила администрация Приморья в рамках полученных субсидий на ремонт и реконструкцию социальных объектов края. «Благодаря дополнительным средствам по данной программе мы ремонтируем также улицы Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанную, Уборевича и некоторые другие», - добавили специалисты. Администрация Владивостока просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы. Фото из архива Журнал "Дальневосточный капитал".

