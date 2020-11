В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Дмитрий Пусков: "В данной ситуации дискутировать не о чем"

Дмитрий Пусков: «В данной ситуации дискутировать не о чем» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем. «Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал представитель Кремля. Как отметил Песков, происходит разное перераспределение выходных дней, в связи с чем иногда некоторые каникулы получаются длиннее на несколько дней, а иногда короче. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter