В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

16 ноября 2019, 11:01
Общество
Дмитрий Пусков: "В данной ситуации дискутировать не о чем"

Дмитрий Пусков: «В данной ситуации дискутировать не о чем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году. По его словам, в данной ситуации дискутировать не о чем.

«Собственно, в этом году было принято такое решение — день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, происходит разное перераспределение выходных дней, в связи с чем иногда некоторые каникулы получаются длиннее на несколько дней, а иногда короче.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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