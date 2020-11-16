Налоговые отчисления АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2020 года превысили 2 млрд рублей

– Современная социальная политика нашей компании – это не только высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, но и инвестиции в развитие территории, на которой мы ведем свою деятельность. Мы понимаем, что для привлечения и удержания квалифицированных специалистов важно создавать привлекательные условия для жизни. Поэтому созданный нами фонд реализует 12 программ комплексного социального развития, охватывающих наиболее значимые сферы жизни людей, – подчёркивает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.