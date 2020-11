Налоговые отчисления АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2020 года превысили 2 млрд рублей

Стивидорная компания из Находки традиционно входит в ТОП-5 "якорных" налогоплательщиков Приморья.

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2020 года перечислил в бюджеты всех уровней более 2 млрд рублей (около 600 млн рублей по итогам 3 квартала). В федеральную казну направлено свыше 200 млн рублей, в региональный и местный бюджеты — более 1,4 млрд рублей, ещё около 455 млн рублей составили отчисления во внебюджетные фонды. АО «Восточный Порт» является крупнейшим предприятием Находкинского городского округа и традиционно входит в пятерку «якорных» налогоплательщиков Приморского края. По итогам 2019 года общие бюджетные отчисления предприятия составили около 2,7 млрд рублей. Из них почти две трети – 1,84 млрд рублей – в казну края и муниципалитета. Помимо крупных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней АО «Восточный Порт» реализует собственные проекты социальной направленности на территории Врангеля, Находки и Приморья. В 2020 году Порт оказал системную поддержку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, борьбой с распространением COVID-19, помощью социально-незащищённым слоям населения, а также с реализацией программ социального развития Фонда «Восточный Порт» в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, поддержки материнства и детства. На эти цели за 9 месяцев 2020 года компания перечислила свыше 52,7 млн руб. В рамках своей социальной стратегии АО «Восточный Порт» оказывает материальную поддержку работникам предприятия и членам их семей. В частности, это ежемесячные компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором компании с сотрудниками, санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем направленных средств за 9 месяцев 2020 года составил более 53,3 млн рублей. – Современная социальная политика нашей компании – это не только высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, но и инвестиции в развитие территории, на которой мы ведем свою деятельность. Мы понимаем, что для привлечения и удержания квалифицированных специалистов важно создавать привлекательные условия для жизни. Поэтому созданный нами фонд реализует 12 программ комплексного социального развития, охватывающих наиболее значимые сферы жизни людей, – подчёркивает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак. СПРАВКА АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами. АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами. В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года. С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

