ДВФУ возглавил Борис Коробец

ДВФУ возглавил Борис Коробец
ДВФУ возглавил Борис Коробец
Сегодня, 15:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
С 16 ноября Дальневосточный федеральный университет возглавил Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора – проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Соответствующий приказ подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Профессорско-преподавательскому составу ДВФУ нового руководителя представил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Для меня важны ценности вуза, традиции, культура региона. Осознаю, что со многим ещё предстоит познакомиться, — отметил Борис Коробец.

Борис Николаевич Коробец родился 1 декабря 1982 года. В 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием), после чего продолжил работу на кафедре в качестве преподавателя. В 2007 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием), в 2016 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки «Организация и управление наукоемкими производствами» (диплом с отличием). В 2017 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую математическому моделированию эффективного формирования научно-технических программ.

С 2018 года Коробец был назначен на должность проректора МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках административной работы в университете разработал и реализовал стратегию развития информационных технологий университета, был куратором работы по созданию и проектированию нового кампуса, руководил разработкой стратегии развития МГТУ им. Н.Э. Баумана и курировал подготовку заявки университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Сюжеты:
Приморье
ДВФУПриморьеЮрий Трутнев
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