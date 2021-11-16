ДВФУ возглавил Борис Коробец

Борис Николаевич Коробец родился 1 декабря 1982 года. В 2004 году окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Юриспруденция» (диплом с отличием), после чего продолжил работу на кафедре в качестве преподавателя. В 2007 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление» (диплом с отличием), в 2016 году окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки «Организация и управление наукоемкими производствами» (диплом с отличием). В 2017 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую математическому моделированию эффективного формирования научно-технических программ.