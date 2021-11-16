Новая визитка Владивостока

Владивостокские сопки могут стать туристической «фишкой» города — для этого на них планируется обустроить несколько видовых площадок. Проекты благоустройства высоких точек уже в работе. Одним из следующих объектов должна стать видовая площадка на сопке Орлиное гнездо.

Идею создания панорамного общественного пространства на самой высокой сопке города выдвинул архитектор и руководитель бюро Concrete Jungle Феликс Машков. Глава Владивостока Константин Шестаков одобрил предложение, подчеркнув, что у горожан есть запрос на создание такого пространства. В проекте планируется задействовать три земельных участка, включая тот, где находится метеостанция. Географическое положение сопки позволяет любоваться видами Владивостока и окружающих его заливов: морские пейзажи туристы особенно ценят. – Сопки — очень важная часть идентичности Владивостока. Если посмотреть на план города, то можно увидеть, что 25 основных высот практически равномерно распределены по всем районам и находятся в шаговой доступности для горожан. Поэтому сопки Владивостока могут вполне естественным образом стать популярными общественными пространствами, — отметил Феликс Машков.

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