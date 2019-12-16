Как банки увеличивают привлекательность низких депозитов

Как банки увеличивают привлекательность низких депозитов

16 декабря 2019, 16:00
Общество
Роста по ставкам на банковские депозиты не будет, считают эксперты, в перспективе они могут еще больше снизиться

Роста по ставкам на банковские депозиты не будет, считают эксперты, в перспективе они могут еще больше снизиться

По заявлениям представителей банковского сектора, в условиях сложившихся экономических реалиях, население предпочитает в большей степени потреблять, нежели сберегать. С учетом текущей тенденции Банка России к поэтапному снижению ключевой ставки, роста по ставкам на банковские депозиты в 2019-2020 годах аналитики не прогнозируют, напротив, в среднесрочной перспективе они могут еще больше снизиться.

Одновременно с понижением ставок по депозитам, некоторые крупные банки "компенсируют" неудобства клиентов, предлагая дополнительные продукты, позволяющие повысить процентную ставку по депозиту. Некоторые клиенты, для которых вклады являются единственным источником инвестирования, вынуждены взаимодействовать с банками, используя возможность повысить доходность депозита. Подробнее - в газете "Золотой Рог".

Одним из первых снизил ставки розничных вкладов в рублях банк ВТБ. Снижение произошло на 0,05–0,4 п.п. (процентный пункт).

В Россельхозбанке и Райффайзенбанке ставки розничных рублевых вкладов также снизились на 0,2–0,8 п. п., в Промсвязьбанке – на 0,3 п. п. в "Открытии" – на 0,2 п. п.

"Объективно, ставки по вкладам сейчас не вполне привлекательны. Но есть инструменты, как можно повысить процентную ставку с обычных 6.3% до вполне реальных 8.1",- рассказали в пресс-службе банка "Открытие". "Конкретно в нашем банке такая возможность появляется при диверсификации средств и приобретении дополнительного инвестиционного продукта: ИСЖ, НСЖ, ИИС или Доверительное управление. В таком случае клиентам предоставляются дополнительные преимущества по вкладам", - добавляют эксперты банка.

Начальник отдела депозитов и расчетных услуг населению банка "Примсоцбанк" Наталья ЛОШАКОВА подтверждает, что некоторые кредитно-финансовые учреждения действительно предлагают повышенные ставки по вкладам при выполнении своими вкладчиками дополнительных условий. Например, если ежемесячные траты по карте составляют от 10-15 тысяч рублей или больше или если речь идет о вип-вкладах. За это на проценты к депозиту прибавляется  0.1 %.

"У нас таких дополнительных условий нет - мы стараемся сделать вклад изначально максимально привлекательным", - отмечает эксперт.

Что касается ПАО Сбербанк, здесь вклады также не предусматривают повышения процентной ставки при выполнении определенных условий. Однако, действуют новогодние промо-вклады,  условия и сроки по которым отличаются: по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев ставка составит 4,85%, на срок 9 месяцев - 5,25%. Ставка по вкладу на срок 6 месяцев - 5,00%, на срок 1 год - 5,50%, на срок 1 год и 6 месяцев - 5,85%. При этом минимальная сумма вклада – 50 000 руб.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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