Как банки увеличивают привлекательность низких депозитов

Что касается ПАО Сбербанк, здесь вклады также не предусматривают повышения процентной ставки при выполнении определенных условий. Однако, действуют новогодние промо-вклады, условия и сроки по которым отличаются: по вкладу на срок от 4 до 9 месяцев ставка составит 4,85%, на срок 9 месяцев - 5,25%. Ставка по вкладу на срок 6 месяцев - 5,00%, на срок 1 год - 5,50%, на срок 1 год и 6 месяцев - 5,85%. При этом минимальная сумма вклада – 50 000 руб.