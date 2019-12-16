Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря

— Идея возникла по аналогии с "Московскими сезонами" в Москве. Это точка притяжения не только для горожан, но и для туристов. Это дает мощный мультипликативный эффект, работая не только на внутреннюю среду, но и на внешнюю. В Приморье есть производители, продукция которых уже является визитной карточкой края. И это нужно продвигать, привлекать к ней внимание. Новый год — хорошее время, чтобы привлечь внимание к продукции отечественных производителей. В дальнейшем планируется, что это мероприятие выльется в цепь событий в разное время года — весной, летом, осенью, и станет знаковым и ожидаемым мероприятием для жителей и гостей края, — подчеркнул гендиректор медиахолдинга PrimaMedia Виктор СУХАНОВ.