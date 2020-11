Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря

Жителей и гостей города ждут праздничные фотозоны, вкусная еда и рождественские лавки с лучшими товарами местных производителей

Жителей и гостей города ждут праздничные фотозоны, вкусная еда и рождественские лавки с лучшими товарами местных производителей Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье"(0+) начнет работу во Владивостоке (ул. Адмирала Фокина – пл. Семеновская) с 25 декабря по 20 января. Гостей ждет большой ассортимент товаров, городской маркет еды, мастер-классы и концертное шоу. Зимний фестиваль – часть масштабного краевого проекта, призванного привлечь внимание жителей и гостей края к продукции местных производителей. Подготовка к мероприятию, которое задаст настроение предстоящим новогодним праздникам и каникулам, идет полным ходом. По словам врио вице-губернатора Приморского края Константина ШЕСТАКОВА, фестиваль- это хорошая возможность для приморских производителей не только показать товар жителям и гостям Приморского края, но и стать местом постоянного притяжения туристов. — Проект "Сделано в Приморье", прежде всего, направлен на поддержку приморских производителей. В рамках большого проекта пройдем множество самых разных мероприятий. Фестиваль – это хорошая возможность для приморских производителей не только показать товар лицом жителям и гостям Приморского края, но и стать местом постоянного притяжения туристов. В течение года подобные мероприятия будут организовываться сезонно во многих городах края. Если говорить о привлечение туристов, безусловно, фестиваль на улице Адмирала Фокина даст возможность гостям, которые гуляют по центральной части ближайшего европейского города, познакомиться с нашими уникальными товарами и увезти с собой частичку Приморья, — отметил Константин Шестаков. Для продвижения продукции местных производителей четыре раза в год в центре Владивостока будут проходить ярмарки, мастер-классы, дегустации, конкурсы с призами от местных компаний, а также концертное шоу. — Идея возникла по аналогии с "Московскими сезонами" в Москве. Это точка притяжения не только для горожан, но и для туристов. Это дает мощный мультипликативный эффект, работая не только на внутреннюю среду, но и на внешнюю. В Приморье есть производители, продукция которых уже является визитной карточкой края. И это нужно продвигать, привлекать к ней внимание. Новый год — хорошее время, чтобы привлечь внимание к продукции отечественных производителей. В дальнейшем планируется, что это мероприятие выльется в цепь событий в разное время года — весной, летом, осенью, и станет знаковым и ожидаемым мероприятием для жителей и гостей края, — подчеркнул гендиректор медиахолдинга PrimaMedia Виктор СУХАНОВ. Сейчас организаторы готовятся к монтажу 16-ти деревянных домиков, в которых будут представлены приморские товары. Предпринимателей края приглашают представить там свою продукцию. — Это любые продукты питания, морские деликатесы, сладости, мед, сувениры – ограничений по ассортименту нет. Мы хотим, чтобы все гости ярмарки смогли купить к новогоднему столу и в подарок близким лучшие товары, которыми славится и гордится Приморский край. Участие для производителей – бесплатное. Мы предоставим место, а также обеспечим подключение к электричеству, — рассказал генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений НИКИФОРОВ. Планируется, что за все время работы фестиваль "Сделано в Приморье" смогут посетить не менее 40 тыс. человек. Чтобы представить свой товар на фестивале, предпринимателям необходимо до 19 декабря направить заявку в краевой центр "Мой бизнес" на электронный адрес office@cpp25.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

