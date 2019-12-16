Переводить деньги на счета в других банках теперь можно из любой точки планеты

Система позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках-участниках круглосуточно в режиме онлайн. Например, вы регулярно переводите деньги родителям на счёт в другом банке, где лучше условия по вкладам. Если раньше для такого перевода между банками нужно было заплатить весомую комиссию, а иногда и лично идти в офис, то с Системой быстрых платежей вам понадобится только мобильное приложение банка. В нём необходимо выбрать функцию перевода через СБП, указать номер телефона получателя -владельца счёта, и ввести сумму. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги станут доступны получателю. Так как переводы осуществляются мгновенно, вернуть деньги в случае ошибки можно будет только с согласия адресата, поэтому перед подтверждением отправки средств внимательно проверьте все данные.