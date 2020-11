"Порт "Вера" начал экологические исследования своей акватории в бухте Беззащитная

Водолаз-гидробиолог произвел подводную съемку и отбор проб воды, грунта и бентоса

Водолаз-гидробиолог произвел подводную съемку и отбор проб воды, грунта и бентоса Группа специалистов под руководством профессора кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях и защиты окружающей среды Инженерной школы ДВФУ, доктора технических наук Яны БЛИНОВСКОЙ приступила к проведению первого этапа комплексного экологического исследования акватории бухты Беззащитная, где только начал работать угольный морской терминал "Порт "Вера". Исследование выполняется по заказу компании, которая посчитала необходимым углубленно изучать и проводить контроль состояния акватории. Вчера водолаз-гидробиолог отобрал все пробы воды, донного грунта и бентоса, а также визуально оценил состояние акватории как "чистое". За работой специалистов наблюдал корр. ИА PrimaMedia. Пробы отбирались в трех точках вблизи причалов терминала. Но визуально был обследован обширный сектор — от береговой линии вглубь акватории примерно на 250 метров, и в обе стороны от причала метров на 250-300. Водолаз-гидробиолог компании ООО "Экостарт" Владимир ПОЛУХИН произвел съемку от берега до глубины 11-14 метров к установленным контрольным точкам, проведя ландшафтную съемку. На такую совсем не простую работу ушло несколько часов. По окончании съемки он поделился своими впечатлениями. Яна Блиновская также положительно оценила проведенную работу: — Мы обследовали даже больший сектор, чем планировали. Нам повезло с погодой – не было волнения, была очень хорошая видимость. В бухте удивительно чистая вода, видимость с пирса около 4-5 метров. Мусора практически никакого не обнаружено. Как было отмечено в ходе подводной съемки, дно сложено песком, активная гидродинамика, это благоприятная среда для зообентоса. Наш специалист отметил большое количество гребешка, ежей, встречается трепанг, при этом имеются как малыши, так и взрослые особи. В этот период они как раз выходят на мелководье. Водорослей мало, но скорее всего это особенность акватории. Так что по качественному составу бентоса мы видим пока благоприятную картину, а в плане состава загрязняющих компонентов и их концентрации – дождемся результатов анализа. Анализировать собранный материал будут специалисты Эколого-аналитического центра ДВФУ – одной из немногих аккредитованных лабораторий. – Будет проведен качественный и количественный анализ по 11 наиболее распространенным загрязнителям. Это и тяжелые металлы, и нефтепродукты, и уголь, и пестициды, и хлорорганические соединения в воде, грунте и бентосе. На этом основании можно будет оценить нынешнее качество морской акватории. Это будет оценка нулевого цикла воздействия производства на морские ландшафты – пояснила Яна Блиновская. – Результаты исследования будут готовы как минимум через месяц, потому что процесс анализа проб, особенно донных грунтов, достаточно длительный. Протоколы и отчеты по результатам проб отбора мы предоставим руководству терминала. Дальнейшие исследования позволят проводить сравнительный анализ, отталкиваясь от этих исходных фоновых данных о состоянии бухты. Кстати, как показывает опыт подобных исследований в той же в Находке, даже с учетом 160-летней эксплуатации ее акватории, то есть очень длительного антропогенного пресса, несколько лет работы угольных терминалов оказывают на донные ландшафты куда меньшее влияние, чем другие источники загрязнения, – рассказала Яна Блиновская. Гендиректор терминала "Порт "Вера" Евгений ДИЕВ, который приехал посмотреть на процесс отбора проб, также доволен началом исследований. — Мы запустили такие регулярные комплексные экологические исследования в дополнение к обычному обязательному мониторингу, чтобы лучше контролировать состояние нашей акватории и вовремя принимать дополнительные меры по защите. Нам очень важно точно знать, что мы не наносим ущерба окружающей среде. Обычный мониторинг показывает далеко не всю картину. Он предусматривает только взятие образцов в нескольких точках пробоотборником. Здесь же специалист может и визуально оценить большой сектор акватории, и зафиксировать состояние акватории на видео. Также проводится более углубленный химический анализ по необходимым позициям, — пояснил Евгений Диев. Над пробами уже работают специалисты лаборатории. Забор проб и комплексный анализ состояния акватории планируется проводить регулярно, чтобы отслеживать динамику состояния акватории и оперативно принимать необходимые меры реагирования. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию инженерной защиты акватории порта и прилегающей территории. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото предоставлено пресс-службой "Порта "Вера".

