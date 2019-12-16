"Порт "Вера" начал экологические исследования своей акватории в бухте Беззащитная

— Мы обследовали даже больший сектор, чем планировали. Нам повезло с погодой – не было волнения, была очень хорошая видимость. В бухте удивительно чистая вода, видимость с пирса около 4-5 метров. Мусора практически никакого не обнаружено. Как было отмечено в ходе подводной съемки, дно сложено песком, активная гидродинамика, это благоприятная среда для зообентоса. Наш специалист отметил большое количество гребешка, ежей, встречается трепанг, при этом имеются как малыши, так и взрослые особи. В этот период они как раз выходят на мелководье. Водорослей мало, но скорее всего это особенность акватории. Так что по качественному составу бентоса мы видим пока благоприятную картину, а в плане состава загрязняющих компонентов и их концентрации – дождемся результатов анализа.