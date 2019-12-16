Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья

Говоря об образовании льда на реках Приморья, специалисты отметили, что и здесь установился ледостав преимущественно с полыньями. Толщина льда на реках в основном близка к средним многолетним значениям, однако на отдельных участках рек в центральных, северных и южных районах края толщина льда меньше нормы до 50%.