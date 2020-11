Теплая погода мешает укреплению льда на акваториях Приморья

Спасатели предупреждают – выход на лед крайне опасен

Спасатели предупреждают – выход на лед крайне опасен Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, сейчас толщина льда в местах массового выхода людей на лед составляет: – Залив Петра Великого, бухты острова Русский – 12-15 сантиметров; – северная часть Уссурийского залива, устье реки Артемовка –14-16 сантиметров; – северная часть Амурского залива, река Раздольная – 12-15 сантиметров; – залив Посьет, бухта Новгородская – 10-15 сантиметров; – залив Славянка, бухта Наездник – 12-15 сантиметров; – Уссурийский залив, бухта Суходол, устья рек Суходол и Петровка – идет формирование ледового поля, толщина льда 8 сантиметров. «Теплая погода, а в ближайшие трое суток ожидается до четырех градусов тепла, не позволяет окрепнуть льду, поэтому выход на лед опасен для жизни», – подчеркнули в ведомстве. Говоря об образовании льда на реках Приморья, специалисты отметили, что и здесь установился ледостав преимущественно с полыньями. Толщина льда на реках в основном близка к средним многолетним значениям, однако на отдельных участках рек в центральных, северных и южных районах края толщина льда меньше нормы до 50%. Так, в южных районах: – река Туманная – 17 сантиметров; – река Шкотовка – 16 сантиметров; – река Партизанская – 18 сантиметров. В северных районах: – река Бикин – 24 сантиметра; – река Уссури – 15 сантиметров; – река Большая Уссурка в районе села Новопокровка – 21 сантиметр; – река Малиновка – 20 сантиметров; – река Маревка – 21 сантиметр; В центральных районах: – река Раздольная – 21 сантиметр; – река Илистая –18 сантиметров; – река Уссури – 21 сантиметр; – река Арсеньевка – 19 сантиметров; – озеро Ханка –15-20 сантиметров, в устьях рек – 22-25 сантиметров. Спасатели обращают внимание, что даже на тех водных объектах, где уже образовался прочный лед, необходимо соблюдать правила поведения. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

