Во Владивостоке в преддверии Нового года сотрудники МВД проведут лекцию по правилам перевозки детей

А также расскажут как правильно выбрать детское кресло

В преддверии Нового года сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку проведут лекцию по правилам перевозки детей в специальных удерживающих устройствах, а также покажут и расскажут как устанавливать и правильно выбрать детское кресло. ⠀ В рамках профилактических мероприятий полицейские встретятся с пациентками КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3». Для будущих мам будет проведена лекция, а в качестве приятных бонусов, все участницы получат подарки. ⠀ Лекция направленна на информирование по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров. Мероприятие пройдет в Конференц-зале родильного дома №3 17 декабря в 14:30. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

