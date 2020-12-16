Роспотребнадзор продлил действие требований к работе образовательных организаций в условиях пандемии

- Промежуточная аттестация обучающихся в осеннем семестре 2020-2021 учебного года в ТГМУ будет проведена в смешанном формате. Для большей части студентов это будет традиционный порядок организации экзаменационной сессии. Для тех студентов, которые по тем или иным причинам не смогут принять участие в обычном формате промежуточной аттестации, она будет организована с использованием дистанционных образовательных технологий. К числу таких студентов мы можем отнести тех обучающихся, которые уже сейчас переведены в удаленный формат и оказывают помощь здравоохранению, находятся на рабочих местах в медицинских организациях Дальневосточного федерального округа. Кроме того, те студенты, которые имели тесный контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, безусловно, в соответствии с действующими сегодня требованиями Роспотребнадзора переводятся в удаленный режим обучения. Для них также сессия будет организована с использованием дистанционных образовательных технологий. Все образовательные программы в ТГМУ реализуются сегодня в необходимом объеме и надлежащего качества, - подчеркнула Лидия Транковская.