Роспотребнадзор продлил действие требований к работе образовательных организаций в условиях пандемии

Роспотребнадзор продлил действие требований к работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2022 года. Санитарные правила были приняты в июне текущего года. А месяц назад Минобрнауки перевело вузы Москвы и Петербурга на дистанционное обучение. При этом руководителям вузов также следует предусмотреть проведение зимних сессий в дистанционном формате. В Приморском крае подобных кардинальных мер предпринято не было – оснований нет, однако кое-какие изменения в работе вузов и ссузов все же произошли. Большие …. В образовательный процесс некоторых приморских студентов свои коррективы внес не только коронавирус, но и прошедший в конце ноября циклон, принесший в край ледяной дождь, град, ветер. Ущерб оказался для края весьма значительным. В результате прошедшего в Приморье циклона было повалено около 5 тысяч деревьев, были повреждены почти 100 километров линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. А уже 21 ноября было остановлено движение по Русскому мосту. Решение о закрытии моста было принято в связи с тем, что наледь и сосульки падали на проезжую часть, что несло угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. Находящийся на острове Дальневосточный федеральный университет оказался отрезанным от материка, и многие студенты были переведены на режим удаленного обучения. Очное обучение в ДВФУ возобновилось только 7 декабря после открытия Русского моста. Студенты и преподаватели Школы биомедицины, Школы естественных наук и Политехнического института приступили к практикумам и лабораторным занятиям, вынужденно прерванным на 16 дней, и теперь серьезно настроены наверстать упущенное время. Более двух недель альпинисты очищали обледеневшие ванты Русского моста, чтобы проезд по нему сделать полностью безопасным. Все это время занятия в ДВФУ проводились в онлайн-формате на платформе MS Teams. Очные пары, например, в лаборатории, вовсе пришлось перенести. Сейчас университет начинает возвращаться к привычному формату работы. Студенты естественнонаучных направлений заполняют учебные корпуса, а в перерывах готовятся к занятиям в Библиотеке ДВФУ или отдыхают в пространствах университета. Как сообщили в Департаменте администрирования образовательных программ ДВФУ, все очные аудиторные занятия в университете планируется завершить до 19 декабря. В отдельных группах срок проведения очных занятий (в первую очередь - практикумов и лабораторных работ) может быть продлен по совместному решению студентов и преподавателя. Перечень таких дисциплин определен решениями Ученых советов Школ ДВФУ. Остальные дисциплины будут по-прежнему проводиться в электронных образовательных средах, если такой формат не снижает качества образовательного процесса. Промежуточная аттестация в ДВФУ будет проводиться в электронном формате. Главный медицинский вуз Дальнего Востока хоть и находится на материке, однако и в его учебном процессе произошли некоторые изменения. При этом Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) уже не первый год практикует организацию учебного процесса с использованием дистанционных электронных технологий. Как рассказала первый проректор ТГМУ Лидия Транковская, в современный период, осложненный распространением новой коронавирусной инфекцией, дистанционные формы обучения позволяют в необходимом объеме реализовать образовательные программы. - Промежуточная аттестация обучающихся в осеннем семестре 2020-2021 учебного года в ТГМУ будет проведена в смешанном формате. Для большей части студентов это будет традиционный порядок организации экзаменационной сессии. Для тех студентов, которые по тем или иным причинам не смогут принять участие в обычном формате промежуточной аттестации, она будет организована с использованием дистанционных образовательных технологий. К числу таких студентов мы можем отнести тех обучающихся, которые уже сейчас переведены в удаленный формат и оказывают помощь здравоохранению, находятся на рабочих местах в медицинских организациях Дальневосточного федерального округа. Кроме того, те студенты, которые имели тесный контакт с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, безусловно, в соответствии с действующими сегодня требованиями Роспотребнадзора переводятся в удаленный режим обучения. Для них также сессия будет организована с использованием дистанционных образовательных технологий. Все образовательные программы в ТГМУ реализуются сегодня в необходимом объеме и надлежащего качества, - подчеркнула Лидия Транковская. Как рассказал «Золотому Рогу» Сергей Голиков, проректор по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе ВГУЭС, для студентов очной формы обучения во ВГУЭС уже несколько лет экзаменационные сессии не проводятся. «Текущая аттестация у студентов проводится по балльно-рейтинговой системе. Для студентов недневных форм обучения (заочное, дистанционное) зимние сессии будут проводиться с применением электронных средств обучения (ОС Moodle) и в дистанционном взаимодействии преподавателей и студентов», - прокомментировал ситуацию Сергей Голиков. Крупнейший в стране морской образовательный центр, один из ведущих морских вузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского еще определяется с порядком проведения сессии. В настоящее время вопрос о формате проведения зимней промежуточной аттестации в МГУ им. адм. Г. И. Невельского находится в стадии обсуждения. Принятие решения будет зависеть от эпидемиологической обстановки и рекомендаций со стороны учредителя и региональных властей. Электронная информационно-образовательная среда университета позволяет осуществлять образовательный процесс, а также проводить мероприятия промежуточной аттестации в дистанционном формате. Кроме того, здесь тоже действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, которая дает возможность оценить результаты освоения учебной дисциплины по результатам работы в учебном семестре. ...и маленькие В работе некоторых приморских средних специальных учебных заведений также произошли изменения. Как сообщила заместитель директора Регионального технического колледжа Валентина Заворовская, это учебное заведение с 9 ноября по согласованию с министерством образования Приморского края, с Роспотребнадзором было переведено на дистанционное обучение. «7 декабря ребята вышли на очную форму обучения, однако через пару дней был выявлен положительный тест на COVID-19, и мы были вынуждены отправить опять всех на дистанционное обучение. Поэтому, мы полагаем, что формат нынещней сессии будет смешанным. Конечно, те группы, которые не на карантине, будут сдавать в очном формате в соответствии с учебными планами. У нас, к слову, есть и возрастные преподаватели, которые подали заявления на удаленный режим работы. Мы не отказываем, тем более что на это есть соответствующее распоряжение правительства», - прокомментировала ситуацию Валентина Николаевна. Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Владивостокский базовый медицинский колледж» (ВБМК), как и любое другое медицинское образовательное учреждение, не может себе позволить полностью уйти на дистанционку. Конечно, студенты, находящиеся на самоизоляции из-за контакта с инфекцией, проходят обучение в электронном формате, однако при первой возможности, после отрицательного мазка на COVID-19 приступают к обучению очно. Стоит отметить, что среди студентов есть уже практикующий медперсонал, многие работают в «красных зонах» ковид-центров. Также, в целях реализации мер по организации оказания медицинской помощи в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, студенты медицинского колледжа помогают практическому здравоохранению. Так, к примеру в колл-центрах, организованных на базе «Артемовской городской больницы №2», «Артемовской стоматологической поликлиники», «Артемовской детской больницы», «Центра медицинской профилактики», студенты колледжа консультируют пациентов по телефону, вносят данные обратившихся в электронную базу данных, также не отказывают в любых просьбах медицинского персонала. Как прокомментировали в целом ситуацию в образовательной сфере в Правительстве Приморского края, обучение проводится очно, соответственно, и сессия будет проходить согласно графику и в штатном режиме. «Если будут заболевшие, то, согласно предписанию Роспотребнадзора, отдельные группы могут быть переведены на обучение с применением дистанционных технологий», - уточнила начальник отдела профессионального образования и науки минобразования края Ольга Пермякова. Юрий Рогов

