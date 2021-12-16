Чтобы год был «умным»: полезные подарки от «Ростелекома»

Говорят, что в грядущий год Тигра нужно дарить подарки, подобранные по принципу «красиво, статусно и со вкусом». Такие, а заодно — технологичные, вы найдете в линейке сервисов от «Ростелекома». Выбирайте полезные устройства, которые можно подарить родителям, детям, бабушкам и дедушкам, друзьям — всем, кто вам дорог!

Чтобы приобрести любой из них вам не нужно будет стоять в очередях и тратить время на дорогу до магазина — сотрудники компании доставят гаджеты прямо домой. Маруся-помощница Что можно подарить любому члену семьи? Умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся от VK. Маме она поможет занять детей, позвонит лучшей подруге, создаст романтичную атмосферу с любимой музыкой. Папе — расскажет о погоде и ситуации на дорогах, поделится последними спортивными новостями и напомнит о предстоящей встрече. Для детей Маруся станет диджитал-няней: повторит с ними алфавит и таблицу умножения, научит развивающим играм и даже сказки расскажет не простые, а иммерсивные, с дополненной звуковой реальностью. Таким образом ребенок при помощи фоновых звуков будет полностью погружен в сказочную атмосферу. А в выходные благодаря Марусе можно вообще не вставать с дивана: попросите ее заказать еду, включить плейлист в ВКонтакте или любимый сериал в видеосервисе Wink. С умной колонкой сбываются желания сразу всей семьи. Капсула доступна в двух форматах: стандартном и мини. Отличия — в размере, весе и количестве динамиков. Приобрести гаджет с доставкой на дом можно на сайте. Фото: Ростелеком ОWinkовский подарок Цифровой видеосервис Wink создаст праздничное настроение и обеспечит новогодними развлечениями всю семью. Более 300 ТВ-каналов, тысячи фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, спортивные трансляции помогут ярко и интересно провести долгие зимние вечера. А с 2021 года в Wink стали доступны и аудиокниги. Подключить ТВ-приставку к телевизору можно на сети любого интернет-провайдера удобным для абонента способом: по Wi-Fi или по проводу. Приставка работает по принципу Smart TB — есть возможность установить на нее любимые приложения, например, YouTube. Wink работает не только на телевизоре, но и на планшете, компьютере и телефоне. Сам сервис бесплатный, а в зависимости от того, что вы желаете смотреть, можно подключить нужную подписку. Фото: Ростелеком Каждому хозяину – умный дом Система «Умный дом» станет удачным новогодним подарком тому, кто ценит технологичность и функциональность. При этом сервис простой и понятный, им можно пользоваться в ежедневном режиме без особых усилий и потери времени. Технологии «Умного дома» позволяют удаленно контролировать бытовые приборы, а еще создавать сценарии освещения и температуры под свои привычки. В базовый комплект системы входят датчики движения и открытия, а расширенный дополнен датчиками дыма и протечки. Управлять системой можно через любой гаджет, подключенный к интернету. Дополнить комплект «Умного дома» предлагаем камерой видеонаблюдения, чтобы за происходящем в доме можно было бы еще и наблюдать. С этими умными сервисами можно погрузиться в работу и учёбу или уехать отдыхать, и на сто процентов быть уверенным в том, что дом и родные в порядке. Фото: Ростелеком Игровое настроение Любителям гейминга должен понравится домашний Wi-FI-роутер «Игровой» с искусственным интеллектом от «Ростелекома» и Huawei. Он уже поддерживает 19 популярных онлайн-игр, среди которых CS:GO, Dota 2, Fortnite, APEX Legends, Overwatch, Destiny 2, Warface. В числе преимуществ роутера — поддержка скорости Wi-Fi до 2 Гбит/с, низкий пинг и приоритизация игрового трафика. Обращаем внимание на то, что роутер работает только на сетях «Ростелекома», построенных по технологии PON. Фото: Ростелеком Получить более подробную информацию о каждом цифровом сервисе и приобрести товары с доставкой можно на сайте https://primorye.rt.ru/

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