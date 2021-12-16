К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

К открытию зимнего городка во Владивостоке готовились месяц

Сегодня, 15:33
Общество
Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
Новогодний городок во Владивостоке откроется 18 декабря. В 17:30 жителей и гостей города приглашают посмотреть иммерсивный спектакль «Сон в зимнюю ночь».

Зрителей ждут сложнейшие трюки, авторская музыка, яркие спецэффекты, уникальные костюмы и профессиональная хореография.

Над постановкой работали режиссер-постановщик Алексей Шеин и хореограф-постановщик иммерсивных спектаклей Валерия Чистякова из Санкт-Петербурга. Команда готовила хореографию и цсенические решения в течение месяца.

Организаторы утверждают, что зрители также примут участие в спектакле.

В основе сюжета лежит история о Тихоне Капиталове, который в погоне за деньгами утратил вкус к жизни. Действие происходит в канун Рождества - время, которое можно назвать самым сказочным, но главный герой недоумевает по поводу всеобщей радости, он даже возмущен происходящим. Чтобы навести порядок в душе у героя, другие действующие лица погружают его в воспоминания.

После всех поприветствуют Дед Мороз со Снегурочкой. Ожидается фаер шоу и флэшмоб в финале.

Напомним, в прошлом году на центральной площади был оборудован каток. В этом году в его центре появится фудкорт. Также будет доступен прокат коньков. Для самых маленьких смонтируют игровую зону «Лабиринт». Будет оборудована ледяная горка и зона для игры в керлинг.

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ВладивостокпраздникПриморье
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