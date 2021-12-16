Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства

«Зима – травомоопасный период, а пациенты, которые получают бесплатные лекарства, – в основном люди старшей возрастной группы. Сейчас они еще больше времени тратят на дорогу до аптеки и обратно. Поэтому призываем жителей оформить доставку лекарств на дом через Почту России», – обратилась к пожилым приморцам начальник отдела оказания медпомощи взрослому населения минздрава края Евгения Шутка.