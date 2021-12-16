Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства

Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства
Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства
Сегодня, 12:55ОбществоФото: Александр Дедов
Краевой минздрав призывает оформить доставку льготных лекарств «Почтой России». Зима — травмоопасный период.

Жители сел, которые получают адресную помощь по проекту социального взаимодействия могут оформить доставку льготных лекарств «Почтой России». В частности это 9 муниципалитетов Приморья: поселки Кавалерово, Арсеньева, Красноармейского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Чугуевского, Анучинского, Дальнегорского и Лесозаводского округов.

«Зима – травомоопасный период, а пациенты, которые получают бесплатные лекарства, – в основном люди старшей возрастной группы. Сейчас они еще больше времени тратят на дорогу до аптеки и обратно. Поэтому призываем жителей оформить доставку лекарств на дом через Почту России», – обратилась к пожилым приморцам начальник отдела оказания медпомощи взрослому населения минздрава края Евгения Шутка.

Медики призывают жителей сел в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также в травмоопасный зимний период воздержаться от личного посещения аптек и оформить доставку лекарств почтальонами.

Для оформления доставки необходимо обратиться в свое лечебное учреждение.

Сюжеты:
Приморье
ЗдравоохранениельготыПочта России Приморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы