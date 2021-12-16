Почтальоны в Приморье будут доставлять лекарства

Жители сел, которые получают адресную помощь по проекту социального взаимодействия могут оформить доставку льготных лекарств «Почтой России». В частности это 9 муниципалитетов Приморья: поселки Кавалерово, Арсеньева, Красноармейского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Чугуевского, Анучинского, Дальнегорского и Лесозаводского округов.
«Зима – травомоопасный период, а пациенты, которые получают бесплатные лекарства, – в основном люди старшей возрастной группы. Сейчас они еще больше времени тратят на дорогу до аптеки и обратно. Поэтому призываем жителей оформить доставку лекарств на дом через Почту России», – обратилась к пожилым приморцам начальник отдела оказания медпомощи взрослому населения минздрава края Евгения Шутка.
Медики призывают жителей сел в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также в травмоопасный зимний период воздержаться от личного посещения аптек и оформить доставку лекарств почтальонами.
Для оформления доставки необходимо обратиться в свое лечебное учреждение.