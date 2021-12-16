Против пробок в приморской столице выступят единым центром

Против пробок в приморской столице выступят единым центром
Против пробок в приморской столице выступят единым центром
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мэр Владивостока Константин Шестаков назвал одной из главных проблем города автомобильные пробки. Об этом он заявил, выступая с отчётом перед депутатами городской думы.

Сейчас дорожные службы вручную регулируют светофоры, не имея аналитики по движению транспорта. Для организации этой работы на необходимом уровне во Владивостоке уже в следующем году появится центр организации дорожного движения, заверил глава приморской столицы.

По его словам, центр будет обрабатывать получаемые сведения о транспортных потоках и регулировать их дистанционно.

Константин Шестаков также отметил, что в уходящем году во Владивостоке за счёт реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», средств Минвостокразвития, субсидий из краевого бюджета и средств города отремонтировано 17 километров дорог. В списке работ на 2022 год — ремонт Нейбута, Калинина, Давыдова, участка от пересечения Шуйской и Русской далее по Волжской до проспекта 100-летия Владивостока. Планируется приступить к строительству развязки «Зелёный угол», а также завершить историю с ремонтом Некрасовского путепровода, продолжить асфальтирование дороги на Русском острове.

— Необходимо начать двигаться по привлечению средств на ремонт Рудневского моста, — отметил глава Владивостока.

Он также добавил, что это только крупные объекты. Перечень всех адресов, где будут проводить ремонт дорог, уточнят в феврале.

Сюжеты:
Приморье
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АвтомобилиВладивостокдороги
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