Против пробок в приморской столице выступят единым центром

Сейчас дорожные службы вручную регулируют светофоры, не имея аналитики по движению транспорта. Для организации этой работы на необходимом уровне во Владивостоке уже в следующем году появится центр организации дорожного движения, заверил глава приморской столицы.
По его словам, центр будет обрабатывать получаемые сведения о транспортных потоках и регулировать их дистанционно.
Константин Шестаков также отметил, что в уходящем году во Владивостоке за счёт реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», средств Минвостокразвития, субсидий из краевого бюджета и средств города отремонтировано 17 километров дорог. В списке работ на 2022 год — ремонт Нейбута, Калинина, Давыдова, участка от пересечения Шуйской и Русской далее по Волжской до проспекта 100-летия Владивостока. Планируется приступить к строительству развязки «Зелёный угол», а также завершить историю с ремонтом Некрасовского путепровода, продолжить асфальтирование дороги на Русском острове.
— Необходимо начать двигаться по привлечению средств на ремонт Рудневского моста, — отметил глава Владивостока.
Он также добавил, что это только крупные объекты. Перечень всех адресов, где будут проводить ремонт дорог, уточнят в феврале.