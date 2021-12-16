За год в Приморье в порядок привели почти 400 дворов

За год в Приморье в порядок привели почти 400 дворов
За год в Приморье в порядок привели почти 400 дворов
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Александр Дедов
По всему Приморскому краю в 2021 году благоустроили 396 дворов и общественных территорий. Реконструкция прошла почти в 100 населенных пунктах региона.

В общей сложности благоустроили 296 дворов и 100 общественных пространств. Большая часть работ закончилась еще в сентябре.

«Люди должны видеть результаты, в том числе, и своих усилий, ведь именно благодаря их выбору, контролю за ходом работ и появились благоустроенные дворы, реконструированные или построенные с нуля парки и скверы. Ремонт начался весной, как только позволила погода, чтобы еще в теплое время года жители смогли насладиться отдыхом в любимых местах», – зампред председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Работы финансировались благодаря двум проектам — национальному проекту «Жилье и городская среда» и программе Губернатора «1000 дворов». Пархоменко отметила, что изменения в региональной программе позволили отремонтировать не только дворы, но и междворовые пространства со спортивными и детскими площадками.

Примечательно, что в процессе благоустройства напрямую участвовали и сами жители региона. Благодаря специальной онлайн-платформе они иогли сами определять внешний вид и территории, которые будут отремонтированы. Также жители ведут контроль за работой подрядчиков и решают вопросы по обустройству парковок, новых инженерных решений.

По словам Пархоменко, работа последних лет по созданию комфортной среды — беспрецедентна. Новым обликом обзавелись более 500 общественных и более 2 тысяч дворовых территорий, даже в самых отдаленных уголках Приморья.

Зампред пообещала продолжить эту работу в последующие годы.

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