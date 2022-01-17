Где можно окунуться в купель на Крещение во Владивостоке

Безопасность населения в период проведения Крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция, сообщили в приморском главке МЧС России.
Места, оборудованные для купания 18 и 19 января во Владивостоке, это:
— остров Русский, посёлок Подножье, Свято-Серафимовский мужской монастырь,
— клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7а;
— посёлок Трудовое, улица Лиманная, 79, озеро.
Спасатели убедительно рекомендуют жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов и окунаться только в оборудованных и предназначенных для этого местах.
Правила безопасности при погружении в крещенскую купель:
— убедитесь, что купание находится под контролем представителей служб спасения и медицинских работников;
— запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
— не ныряйте в воду непосредственно со льда.
Запрещено:
— распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— погружаться в ледяную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
— подавать крики ложной тревоги;
— подъезжать к купели на автотранспорте.
Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.
Единый телефон пожарных и спасателей — 112.