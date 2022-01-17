«Омикрон» нельзя не учитывать»: председатель ЗС ПК об отложении закона о QR-кодах

В то время как Минздрав Приморья объявил о подготовке к пятой волне коронавируса, правительство РФ пересмотрело подход к системе QR-кодов, которую могут заменить другие инструменты профилактики.

Руководство страны совместно с партией власти предложили отложить закон о введении QR-кодов во втором чтении. Все дело в распространении нового штамма «омикрон». Председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик рассказал о задачах депутатов всех уровней, в том числе от партии «Единая Россия». — Это правильное решение, так как в условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции главное сейчас — помощь гражданам, особенно пожилым людям, одиноко проживающим, многодетным семьям. Наша задача — на местах обеспечить исполнение поручений главы государства и помочь людям пережить этот сложный период. Ситуация в мире меняется и мы должны держать руку на пульсе, принимая соответствующие решения в ритме времени. Коронавирус мутировал, на смену штамму «дельта» пришёл новый — «омикрон». И это нельзя не учитывать, — отметил Александр Ролик. Новый вид коронавируса в несколько раз заразнее предыдущего штамма «дельта», но переносится легче. Главврач больницы в Коммунарке (г. Москва) Денис Проценко заявил, что россиянам не избежать новой волны «омикрона» и призвал быть готовыми к новым условиям жизни. При такой ситуации применение QR-кодов становятся неэффективной мерой против пандемии. Они негативно влияют на экономику и не помогают в борьбе с распространением вируса — заключили эксперты. — Совместное решение, выработанное правительством и партией «Единая Россия» отражает текущую, быстроизменяющуюся ситуацию в стране и мире. Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 «дельта», но вариант «омикрон» — это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права, — отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

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