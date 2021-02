Сбербанк с апреля 2021 года внедрит через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» услугу определения номеров входящих звонков от мошенников, рассказал журналистам зампредседателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Киберзащите мы традиционно уделяем много внимания. Сегодня есть возможность внесения номеров мошенников в базу, чтобы она пополнялась. А в ближайшем времени мы планируем внедрить возможность услуги определения, кто звонит, чтобы на этом уровне бороться с кибермошенниками», — отметил Царёв. По словам специалиста, услуга будет масштабирована уже в апреле. Будут установлены дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий.

