Чиновника из мэрии Владивостока наказали за неубранный снег и лёд

Главу дорожного управления администрации привлекли к административной ответственности за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении».
По данным правоохранителей, во Владивостоке выявлено более 400 участков, которые не были вовремя убраны от снега и льда. Всё это нарушало права граждан и создавало опасность для передвижения автомобилистов и пешеходов по улицам города.
В данный момент, как сообщили в прокуратуре, нарушения на участках исправлены.
«По инициативе прокуратуры города Владивостока начальник Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока дважды привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении) в виде административного штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.
Прокуратура приморской столиц ы направила иск в суд о возложении на администрацию Владивостока обязанности приобрести необходимое количество техники, средств и материалов, что позволит в срок устранять последствия непогоды зимой.