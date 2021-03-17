Чиновника из мэрии Владивостока наказали за неубранный снег и лёд

Чиновника из мэрии Владивостока наказали за неубранный снег и лёд

Сегодня, 15:18ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Владивостока дала неудовлетворительную оценку работе городских служб во время ликвидации последствий непогоды. За перебои с вывозом снега и льда начальник Управления дорог и благоустройства приморской столицы был оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу дорожного управления администрации привлекли к административной ответственности за «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении».

По данным правоохранителей, во Владивостоке выявлено более 400 участков, которые не были вовремя убраны от снега и льда. Всё это нарушало права граждан и создавало опасность для передвижения автомобилистов и пешеходов по улицам города.

В данный момент, как сообщили в прокуратуре, нарушения на участках исправлены.

«По инициативе прокуратуры города Владивостока начальник Управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока дважды привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении) в виде административного штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура приморской столиц ы направила иск в суд о возложении на администрацию Владивостока обязанности приобрести необходимое количество техники, средств и материалов, что позволит в срок устранять последствия непогоды зимой.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостокснегдороги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы