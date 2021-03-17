Приморское информагентство «Восток-Медиа» возглавило рейтинг цитируемости

Приморское информагентство «Восток-Медиа» возглавило рейтинг цитируемости

Сегодня, 11:07
Общество
Фото: из личного архива
Компания «Медиалогия» представила рейтинг медиаресурсов Приморского края.

Приморское сетевое издание «Восток-Медиа» заняло первую строчку рейтинга самых цитируемых средств массовой информации Приморского края.

На портале вот уже 20 лет публикуются все самые последние новости Дальнего Востока, аналитика, интервью, мнения экспертов и многое другое. Специалисты оценивают «Восток-Медиа» как дальневосточную информационную компанию с высоким рейтингом.

На второй и третьей позиции медиарейтинга — интернет-ресурсы PrimaMedia.ru и Primpress.ru. Газета «Золотой Рог» расположилась на 12-й строчке ТОП-20.

Фото:Медиалогия

Напомним, фундаментом для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Также исключается взаимная перекрёстная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Сюжеты:
Приморье
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