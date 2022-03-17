Уходящие сейчас из России компании потеряли лояльность практически каждого второго покупателя. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения во всех округах РФ.

Согласно исследованию, 49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной операции на Украине. Они не готовы изменить мнение, даже если эти компании вернутся. Каждый четвертый россиянин полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально отвечают участники исследования. Ещё столько же опрошенных в случае возвращения компаний намерены покупать их товар только если не смогут найти замену среди российских аналогов — в основном, речь шла о иностранных авто и электроники. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин. Объясняют это тем, что на рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя. Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных. Отметим, россияне поддерживают решение президента России по признанию Луганской и Донецкой республик, а также военную операцию на Донбассе. Например, известный в Приморье ученый и политик, много лет бывший спикером регионального парламента Виктор Горчаков считает, что неопределённая ситуация на Донбассе слишком затянулась — на долгие восемь лет, и уже требовала решительных действий. — Если бы мы не стали ничего делать, стало бы ясно, что Россия слаба и просто блефовала, ничего не может или боится, или сильно дорожит дружбой с президентами разных стран, — отметил Виктор Горчаков. Он обратил внимание на пренебрежение, с которым к РФ отнеслись западные государства, в том числе и глава нынешнего киевского режима Зеленский, который нарочно затягивал переговоры, надеясь на введение удушающих экономику России санкций. — Эта история ещё интересна тем, что может быть лишний раз позволила руководству страны понять, кто чего стоит. Например, президент Франции начал вводить санкции и выделять оружие для Украины. Какова позиция Германии, с которой у нас самый большой объём внешнеторговых связей. Я не знаю, как дальше будут строиться с ними отношения, но сейчас целый ряд стран и лидеров обнажили свое лицо. Это надо учитывать и строить дальнейшие позиции — отметил экс-спикер ЗС ПК.

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