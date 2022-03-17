В Приморье ажиотажный спрос населения на продукты питания становится проблемой

Вторая волна антироссийских санкций, введённых США, ЕС и примкнувшими к ним странами в ответ на спецоперацию по демилитаризации Украины, была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие три недели дополнительный спрос на товары превысил триллион рублей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в минувшую среду на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. При этом он отметил, что отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали всё, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях. И всё же скупки ряда товаров населением в промышленных масштабах избежать не удалось. Так, в Приморье региональные власти заверяют, что экономическая ситуация стабильная, дефицита продовольствия и товаров первой необходимости не предвидится. Но вот ажиотажный спрос населения на продукты питания становится проблемой. Выступая в эфире одного из местных ТВ –каналов, председатель правительства Приморья Вера Щербина заверила, что продуктовый запас в крае сформирован в достаточном количестве. — И сейчас в Приморье идут вагоны товаров ежедневного спроса, всего того, что люди активно покупают. Сахар, крупы, мука, мясо — вся эта группа товаров у нас есть. Цены на курицу, свинину доступные, и даже ниже, чем во многих других субъектах РФ. Сбоев в системе обеспечения продуктами питания никаких не предвидится, — заявила Вера Щербина. Напомним, как уже сообщал «ЗР», в последнее время в сетевых магазинах во Владивостоке отмечен резко возросший спрос на продовольственные продукты. Так, сахар стали покупать в 4 раза больше, чем обычно, практически мелкооптовыми партиями. Чтобы поставить заслон спекулятивным намерениям, в магазинах ввели лимит на отпуск товаров первой необходимости в одни руки. Причём, как например, в сети «Самбери», первоначально установленные нормы спустя несколько дней пришлось урезать почти в пять раз. Такие же нормативы установлены и в магазинах сети «Реми». Сотрудники торговых предприятий удивляются объёмам продовольствия, скупаемым населением. Все продукты имеют ограниченные сроки хранения. Как правило, за это время обычная семья явно не сможет употребить в пищу купленное впрок. К тому же всё эти объёмы ещё и хранить где-то надо, обеспечив определённые условия.

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