Мэр Владивостока договорился о ремонте во владивостокской школе

Во Владивостокской школе № 60 отремонтируют полосу препятствий для занятий спортом и проведения военно-патриотических мероприятий. Такой договорённости достигли глава приморской столицы Олег Гуменюк и представители подрядной организации, которые оборудовали площадку в 2020 году.

Фото: vlc.ru С просьбой отремонтировать полосу препятствий к Олегу Гуменюку обратился ветеран Великой Отечественной войны и преподаватель школы № 60 Гарольд Кузнецов, который работает в образовательном учреждении уже 48 лет и который лично разработал здесь первую полосу препятствий в 1998 году. «Площадка замечательная, спасибо подрядной организации, и все же прошедший год показал, что здесь необходимо кое-что исправить. Кто-то скажет — мелочи, но я так не считаю, ведь здесь занимаются дети», — сказал Гарольд Кузнецов. Во время визита в школу, мэр осмотрел площадку и отметил, что среди объектов действительно есть несколько, которые необходимо отремонтировать: спуск не до конца отделан деревянными элементами, в лабиринте появились отверстия, которые мешают ладоням. Также, Гарольд Кузнецов попросил установить на площадке ещё один рукоход. «Прошу прислушаться к просьбам уважаемого педагога и максимально оперативно их выполнить. 24 мая десятиклассники будут сдавать здесь нормативы, а летом — заниматься дети пришкольного лагеря. Важно, чтобы им было комфортно и безопасно», — отметил Олег Гуменюк. Стоит отметить, что новый стадион, хоккейная коробка, площадки для занятий спортом и полоса препятствий появились в школе № 60 в 2020 году. Сегодня здесь проходят уроки физкультуры, а также ученики выполняют упражнения в рамках подготовки учащихся по программе «Основы воинской службы». Во внеурочное время на пришкольной территории занимаются спортом жители всего микрорайона.

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