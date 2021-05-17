Прямо сейчас во Владивостоке идёт благоустройство 22 дворов

В 17 дворах идут работы по укладке асфальта: улица Иртышская, 42, Махалина, 3а, Днепровская, 2а, Калинина, 279а, Рылеева, 8, проспект 100-летия Владивостока, 159б, Гамарника, 22, Калинина, 57, Сафонова, 6, Борисенко, 104 и другие.
Кроме того, в четырёх дворах по улицам Шошина, 17а, Днепровской, 26, Добровольского, 35 и Окатовой, 11 устанавливают детские площадки, а на улице Баляева, 7 монтируют спортивные снаряды и тренажёры.
Всего в этом году по программе «1000 дворов» благоустроят 45 дворов — по 33 адресам заасфальтируют придомовые дороги, в восьми дворах установят новые детские площадки, а ещё в четырёх — спортивные. Дизайн-проекты благоустройства дворов разработали жильцы, вместе со специалистами управляющих компаний.
«Работы по программе должны быть проведены качественно и в срок, а основной упор в этом году сделан на комплексный ремонт. Это означает, что площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Стоит отметить, что из-за пандемии COVID-19 и большого количества заявок (более 600), которые поступили в администрацию в 2020 году, было принято решение приостановить приём — весь перечень адресов, на которых пройдут работы, сформирован из заявок, поступивших в январе 2020 года.
Специалисты мэрии отмечают, что программа продолжит работу и в 2022 году — приём заявок открыт до конца мая.
За два года работы программы «1000 дворов» во Владивостоке удалось отремонтировать 546 придомовых территорий.