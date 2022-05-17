План преображения

Представители мэрии и специалисты в области архитектуры, дизайна и градостроительства уделили внимание ремонту набережной Спортивной гавани и апгрейду подземных переходов на Светланской. Провёл заседание глава города Константин Шестаков, возглавляющий совет.
Как рассказал сооснователь архитектурно-производственной компании Concrete jungle Феликс Машков, максимальная посещаемость набережной Спортивной гавани – более 72 тысяч человек в день. В выходные в течение часа там могут собираться более 14 тысяч человек. Все эти цифры говорят о необходимости широких тротуаров и больших площадок. По проекту, представленному архитектором, на набережной должен появиться новый сквер, много зелени, восьмиметровый променад с отдельной дорожкой для самокатов и велосипедов, а также навес для художников.
– На набережной традиционно много художников, они пишут портреты, и мы посчитали нужным оборудовать для них специальное место. Кроме того, продумано грамотное акцентное освещение, чтобы в тёмное время суток горожане могли видеть море, – отметил Феликс Машков.
Участники обсуждения высказали несколько замечаний. В частности, дискуссию вызвали сосны и вопрос их выживаемости на берегу моря, а также прозвучали предложения сделать больше спусков к морю и песку.
Согласно представленному архитектурному решению ремонта входных групп на подземных переходах в районе Светланской, 13 и 29, нужно очистить парапет, заменить облицовку, смонтировать подъёмники для маломобильных групп населения, заменить водоприёмные решётки ливневой канализации. «Фишкой» проекта станут художественные панно, которые украсят стены переходов в их надземной части. На них планируют изобразить атрибуты морского Владивостока. Фарфоровые панно, которые находятся внутри самого перехода, останутся на прежнем месте.
– Архитектурные тенденции таковы, что комфортная городская среда не должна быть многоуровневой. То есть ремонт подземных переходов в нынешних условиях – это необходимое решение. Но на будущее необходимо задуматься о том, чтобы заменить их на наземные, – отметил архитектор ООО «Престиж-проект» Кирилл Большаков.
В дальнейшем оба проекта – и по набережной, и по переходам – будут доработаны. В жизнь их удастся претворить при условии подтверждённого финансирования.
В мэрии Владивостока отметили, что в задачи общественного совета по вопросам архитектуры и дизайна городской среды входит совершенствование взаимодействия администрации города с организациями и гражданами, заинтересованными в развитии и улучшении архитектуры и дизайна городской среды, выработка рекомендаций в области архитектурно-планировочных решений.