План преображения

Как рассказал сооснователь архитектурно-производственной компании Concrete jungle Феликс Машков, максимальная посещаемость набережной Спортивной гавани – более 72 тысяч человек в день. В выходные в течение часа там могут собираться более 14 тысяч человек. Все эти цифры говорят о необходимости широких тротуаров и больших площадок. По проекту, представленному архитектором, на набережной должен появиться новый сквер, много зелени, восьмиметровый променад с отдельной дорожкой для самокатов и велосипедов, а также навес для художников.