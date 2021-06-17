Дальневосточникам запретили ловить рыбу

С 11 июня дальневосточникам нельзя ловить рыбу в реках Амур и Уссури. Запрет действует в соответствии с особым соглашением между правительствами Китая и России, сообщили в ПУ ФСБ России по Амурской области.

«С 11 июня по 15 июля запрещен всякий лов рыбы, с использованием любых орудий и средств в реках Амур и Уссури, а также в водоемах поблизости на расстоянии менее двух километров вверх и вниз по течению», — сообщили в пресс-службе ведомства. Такое ограничение для дальневосточников не вновинку. По соглашению между Китаем и Россией о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Уссури и Амур каждый год в этот период накладывается полный запрет на лов рыбы. Даже на удочку ловить нельзя. Нарушителей ждет строгое наказание. Запрет касается всех регионов Дальнего Востока, где протекают реки Уссури и Амур. В частности Приморья — река Уссури, а также ЕАО, Забайкалья, Амурской области — река Амур. Через Хабаровский край протекают обе реки.

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