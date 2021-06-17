Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд готовы сразиться за кубок «Ростелекома»

Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд готовы сразиться за кубок «Ростелекома»
Дальневосточный кибертурнир: более 100 команд готовы сразиться за кубок «Ростелекома»
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
У дальневосточных геймеров осталось три дня, чтобы подать заявки для участия в дальневосточном чемпионате по Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) и World of Tanks. Кибертурнир пройдет в режиме онлайн с 21 по 27 июня. Призовой фонд мероприятия 100 тысяч рублей и 40 тысяч игрового золота от компании Wargaming.
Фото:Ростелеком

Пока больше всего заявок поступило от игроков из Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. К участию приглашаются команды со всего Дальнего Востока. Возрастная категория CS: GO «18+», World of Tanks «14+».

Подать заявку и узнать подробнее о кибертурнире можно по ссылке.

Завершится регистрация 19 июня в 23.59 (UTC + 10 часов) или по достижении лимита турнира — 128 команд на каждую игру.

Организует чемпионат Хабаровское краевое отделение всероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» в партнерстве с компанией «Ростелеком».

CS: GO — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Игроки распределяются по командам и сражаются друг против друга: террористы и спецназ. Содержит несколько многопользовательских режимов игры.

World of Tanks — клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в жанре аркадного танкового симулятора, в которой представлены боевые машины середины XX века (1930—1960-х годов). Разработана игра белоруской студией Wargaming.net.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостоктелекоммуникациитехнологии
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы