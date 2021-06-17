Новым жилым домом и тремя детсадами обзаведется Владивосток уже к концу года

В конце 2021 года во Владивостоке завершится строительство одного жилого дома и трех детских садов. Руководитель Дирекции по строительству объектов Владивостокского ГО Александр Жуков заверил и.о. градоначальника Константина Шестакова, что работы идут по графику.

«Мы не можем позволить отставание по темпам проведения строительных работ и обмануть ожидания горожан. Особенно это касается детских садов», — акцентировал и.о. мэра Константин Шестаков. Новые дошкольные учреждения откроются на улицах Крыгина и Анны Щетининой, а также в микрорайоне Патрокл. Александр Жуков уточнил, что смена подрядной организации, которая идет на Крыгина, совершенно не скажется на сдаче проекта и работы будут завершены в срок. В новый дом, который заканчивают строить на улице Глинки, намерены переселить граждан из аварийного жилого фонда с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. И. о. мэра подчеркнул, что отставания в графике строительства — недопустимо. Поэтому поручил уделить каждому объекту пристально внимание. Город планирует построить еще 4 дома для расселения горожан из аварийного жилья. Аукцион по поиску подрядчика для строительства новых домов на улице Русской проходит уже во второй раз. Кроме того, к концу 2022 года запланирована сдача новой школы на 1275 мест. Старт строительства состоялся в июне.

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