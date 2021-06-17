Новым жилым домом и тремя детсадами обзаведется Владивосток уже к концу года

«Мы не можем позволить отставание по темпам проведения строительных работ и обмануть ожидания горожан. Особенно это касается детских садов», — акцентировал и.о. мэра Константин Шестаков.
Новые дошкольные учреждения откроются на улицах Крыгина и Анны Щетининой, а также в микрорайоне Патрокл.
Александр Жуков уточнил, что смена подрядной организации, которая идет на Крыгина, совершенно не скажется на сдаче проекта и работы будут завершены в срок.
В новый дом, который заканчивают строить на улице Глинки, намерены переселить граждан из аварийного жилого фонда с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое.
И. о. мэра подчеркнул, что отставания в графике строительства — недопустимо. Поэтому поручил уделить каждому объекту пристально внимание.
Город планирует построить еще 4 дома для расселения горожан из аварийного жилья. Аукцион по поиску подрядчика для строительства новых домов на улице Русской проходит уже во второй раз.
Кроме того, к концу 2022 года запланирована сдача новой школы на 1275 мест. Старт строительства состоялся в июне.