Приморцам не хватает местных витаминов

Приморцам не хватает местных витаминов
Приморцам не хватает местных витаминов
Сегодня, 13:17ОбществоФото: pxhere.comв овощах и фруктах полно витаминов
С 7 по 10 июня 2021 года в Приморье завезено 9 480 тонн свежих фруктов, овощей и ягод из 9 стран. Из них 5 703 тонны из Китая, сообщили в местном Россельхознадзоре.

Картофель Приморцам возят из Пакистана — 319 тонн, репчатый лук из Новой Зеландии — 51 тонна.

Бананы жители Приморья, традиционно едят производства Эквадора — 732 тонны. Киви и яблоки приморцам поставляет Новая Зеландия — 979 тонн. Груши и яблоки отправляют в Приморье и из Аргентины — 907 тонн. Лимоны, груши и яблоки доставляют в регион и из ЮАР — 187 тонн. Виноград с яблоками и грушами возят из Чили — 183 тонны. Апельсины для приморцев покупают в Египте — 369 тонн. Ананасы, манго и маракуйя приходят в Приморье из Вьетнама — 46 тонн.

Кстати, импорт овощей из Китая продолжает расти. Еще в первую неделю лета общий вес плодоовощной продукции ввозимой в Приморье из КНР был на 1 117 тонн меньше, чем с 7 по 13 июня.

На второй неделе июня в Приморье из Китая импортировали 461 тонну фруктов и ягод, 932 тонны помидоров, 239 тонн сладкого перца, 110 тонн огурцов, 338 тонн лука, а также капусту, кабачки, кукурузу, морковь и другие овощи.

По данным специалистов Россельхознадзора, в сравнении с летом 2020 года, этим летом у приморцев большим спросом стали пользоваться салат, разнообразная зелень и капуста, кукуруза, грибы, свекла, морковь и фрукты.

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