Нацистов под «Трибунал»: приморские эксперты рассказали, почему врага надо знать в лицо

Участники общественного движения «Трибунал» создали сайт, где публикуются материалы о преступлениях украинских националистов против мирных жителей. Там же в разделе «Военное руководство» пишут о бесчеловечности неонацистских командиров.

О том, как нужны сегодня достоверные источники в мире фейков и непроверенных данных, рассказали приморские эксперты. Политолог Сергей Клименко отметил значимость «Трибунала» для общества. «Задумка очень хорошая. Создание подобного ресурса необходимо, если он действительно будет пополняться проверенными фактами от живых людей», — считает Сергей, отмечая, что привычные СМИ воспринимаются людьми иначе, а «Трибунал» может стать новым источником информации. О необходимости достоверных информационных каналов в интернет-пространстве заявляет и заместитель руководителя Боевого братства Приморского края, член Общественной Палаты Приморского края Виктор Тарабарин. — «Трибунал» нужен — чтобы жители всей страны могли читать и анализировать достоверную информацию. В интернете много сомнительных каналов, которые транслируют фейки, а люди в замешательстве, правдивые это новости или нет, — заявил Виктор, подчеркнув, что если будут показывать тех негодяев, которые совершали преступления, то кто-то задумается, стоит ли так поступать, чтобы потом весь мир знал, что ты преступник. «У нас как: если увидели свои лица на фотографии — люди начинают бояться». Напомним, проект «Трибунал» фиксирует военные преступления националистов в Луганской и Донецкой народных республиках, на юго-востоке Украины и других территориях, совершенные начиная с 2014 года. Информационный ресурс работает под слоганом — «Сила в правде» — там публикуется заверенная, достоверная информация, открывающая завесу над совершенными деяниями украинских неонацистов. Ознакомиться с материалами может любой желающий, перейдя по ссылке: https://tribunal.ru/.

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