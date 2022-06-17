Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»

Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»
Терабайтов много не бывает: «Ростелеком» и VK запустили партнерский тарифный план «Облачный»
Вчера, 13:46ОбществоФото: предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"
«Ростелеком» и VK представляют совместный эксклюзивный тарифный план «Облачный». Тариф уже доступен жителям Приморья. Он объединяет высокоскоростной домашний интернет от «Ростелекома» и память в Облаке.

Каждый месяц персональное хранилище файлов, доступное пользователю тарифа, будет увеличиваться на 1 Тб (до максимума — 12 Тб).

Таким образом, две российские компании — лидеры в своих сегментах — предлагают надежную альтернативу сервисам, которые приостановили работу в России.

— Мы продолжаем развивать стратегическое партнерство с VK, которое уже успешно показало себя в совместных проектах. Голосовой помощник Маруся от VK научился управлять сервисами «Ростелекома», успешно идут продажи в наших каналах умной колонки VK Капсула, а видеосервис Wink вошел в подписку VK Combo. Сегодня мы запускаем новый совместный продукт — тариф «Облачный». Памяти хватит на любые потребности абонентов, потому что хранилище увеличивается на 1 Тб каждый месяц пользования тарифом, — отметил директор офиса «Перспективные цифровые продукты» компании «Ростелеком» Кирилл Брылёв.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет — услугами оператора пользуется 12,3 млн семей по всей России. Компания предоставляет полный комплекс цифровых услуг для дома и семьи, включая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, сервис «Умный дом» и домашнее облачное видеонаблюдение, широкую линейку дополнительных услуг. Абонентам доступны для подключения различные пакеты и комбинации услуг, включая мобильную связь, которые разработаны для самых разных стилей потребления и оптимизируют затраты семьи.

Облако Mail.ru позволяет хранить фото и видео в высоком качестве и обеспечивает доступ к ним из любой точки, где есть интернет. Копии файлов пользователей хранятся на независимых друг от друга серверах в современных дата-центрах. Пользователям тарифа «Облачный» доступны все привычные функции управления персональным хранилищем: можно настроить автозагрузку фото и видео со смартфона, создавать папки для совместной работы, редактировать фото и отслеживать историю файлов. В Облаке работает функция распознавания лиц, которая определяет людей на фото, а специальные алгоритмы помогут «прочитать» документы и скриншоты. Кроме того, абоненты получают бесплатный доступ к агрегатору облаков «Диск-О: «, который позволяет делать бекапы и перемещать файлы между хранилищами в один клик.

Пользователям других тарифных планов домашнего интернета от «Ростелекома» доступны для подключения опции с предоставлением до 1 Тб памяти в Облаке Mail.ru. Подключить (сменить) тариф и активировать опции можно в личном кабинете абонента. Полные условия тарифного плана «Облачный» и действующие тарифы в регионах доступны по ссылке. Подключить тарифный план могут как новые, так и действующие абоненты оператора. Тариф подключается при наличии технической возможности.

Сюжеты:
Приморье
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