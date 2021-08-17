Город без ям: дороги Владивостока становятся ровнее

Город без ям: дороги Владивостока становятся ровнее
Город без ям: дороги Владивостока становятся ровнее
Сегодня, 10:08ОбществоФото: vlc.ru
Более чем на 80% приведены в порядок улицы Окатовая, Ладыгина и Ватутина. На 70% ремонт выполнен на Харьковской и Бородинской. К сентябрю отремонтированные улицы Посьетская и Адмирала Захарова будут радовать жителей города.

По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт - это не только замена асфальта на участке дороги, но и обустройство тротуаров, установка автобусных павильонов, устройство ливневой канализации и прочих коммуникаций. В него также входит установка лестниц и восстановление подпорных стен. На тех участках, где сейчас завершаются работы, будут установлено около 400 новых дорожных знаков и около трех километров леерного пешеходного ограждения.

Чтобы комплексный ремонт шел в соответствии с графиком и с соблюдением всех норм, специалисты мэрии регулярно выезжают на объекты вместе с общественными наблюдателями.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, пожелания и мнения жителей по возможности учитывается в работе.

«На всех этапах ремонта городских дорог мы плотно сотрудничаем с общественными наблюдателями. Для этого проводятся совместные выезды. Мы прислушиваемся к мнению народных контролеров, учитываем их пожелания, а замечания стараемся максимально оперативно устранять», – рассказали они.

До конца 2021 года во Владивостоке в рамках реализации нацпроекта будут благоустроены следующие участки на улицах:

  • - Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова);
  • - Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца Терешковой);
  • - Харьковской (от кольца Терешковой до пересечения с Черемуховой);
  • - Бородинской (от кольца Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока);
  • - Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской);
  • - Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской);
  • - Ватутина (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута).
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