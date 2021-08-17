Город без ям: дороги Владивостока становятся ровнее

По словам специалистов управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, комплексный ремонт - это не только замена асфальта на участке дороги, но и обустройство тротуаров, установка автобусных павильонов, устройство ливневой канализации и прочих коммуникаций. В него также входит установка лестниц и восстановление подпорных стен. На тех участках, где сейчас завершаются работы, будут установлено около 400 новых дорожных знаков и около трех километров леерного пешеходного ограждения.
Чтобы комплексный ремонт шел в соответствии с графиком и с соблюдением всех норм, специалисты мэрии регулярно выезжают на объекты вместе с общественными наблюдателями.
Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, пожелания и мнения жителей по возможности учитывается в работе.
«На всех этапах ремонта городских дорог мы плотно сотрудничаем с общественными наблюдателями. Для этого проводятся совместные выезды. Мы прислушиваемся к мнению народных контролеров, учитываем их пожелания, а замечания стараемся максимально оперативно устранять», – рассказали они.
До конца 2021 года во Владивостоке в рамках реализации нацпроекта будут благоустроены следующие участки на улицах: