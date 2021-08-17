Спортивная набережная во Владивостоке может стать лучшей во всей России

Спортивная набережная во Владивостоке может стать лучшей во всей России
Спортивная набережная во Владивостоке может стать лучшей во всей России
Сегодня, 13:19ОбществоФото: Александр Дедов / Золотой Рог
Главная набережная дальневосточной столицы преобразится вновь.

Урбанист Роман Науменко видел предполагаемый проект набережной Спотривной гавани и считает, что обновленное место для отдыха приморцев может стать лучшим не только на Дальнем Востоке, но и во всей России, пишет «Альянс.HELP».

«Набережная давно требует ремонта, это же очевидно всем. Но если это тот проект, который видел я от студии Concrete Jungle, то обновленная набережная имеет все шансы стать лучшей в России», — Роман Науменко.

Состояние набережной Спортивной гавани в этом году не сильно радует своим внешним видом. Мусор, разбитые плиты, торговцы практически на каждой лавочке и «продавцы счастья», которые предлагают гуляющим за кругленькую сумму выиграть дешевую игрушку из китая, бросая дротики в цель.

Ранее популярные металлические тигрята, причудливые фонари поблизости от бывшего дельфинариума лишились своей новизны и больше не популярны ни у местных жителей, ни у заезжих гостей.

«Не так давно мне пришлось вместо веселой прогулки спешно везти ребенка в травмпункт – он споткнулся и сильно расшиб колено, зацепившись о край покосившейся на земле плиты. И таких опасных мест там очень много! Стыдно, что центр нашего города находится в таком состоянии», – негодует жительница Владивостока Ольга.

Чего-то хорошего, доброго и позитивного об этой набережной в соцсетях тоже уже не пишут. Многих совершенно не впечатляют неудобные поручни на большой лестнице со стороны «Океана», кто-то и вовсе недоволен туалетом. Чистоту прибрежных вод и вовсе характеризуют не просто отрицательно, а преимущественно в непечатных выражениях.

Проект команды Concrete Jungle уже прошел госэкспертизу. Горожан и гостей города ждут обновления пирсов, которые станут доступны для отдыха у воды, замена ограждений и устройство лестниц.

По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, в будущем тут будут обустроены прогулочные зоны, площадки для детей, спортивно-парковая зона и даже арт-пространства.

Материалы по теме:
ВладивостокблагоустройствоПриморьеКонстантин Шестаковурбанистика
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