Спортивная набережная во Владивостоке может стать лучшей во всей России

Урбанист Роман Науменко видел предполагаемый проект набережной Спотривной гавани и считает, что обновленное место для отдыха приморцев может стать лучшим не только на Дальнем Востоке, но и во всей России, пишет «Альянс.HELP».
«Набережная давно требует ремонта, это же очевидно всем. Но если это тот проект, который видел я от студии Concrete Jungle, то обновленная набережная имеет все шансы стать лучшей в России», — Роман Науменко.
Состояние набережной Спортивной гавани в этом году не сильно радует своим внешним видом. Мусор, разбитые плиты, торговцы практически на каждой лавочке и «продавцы счастья», которые предлагают гуляющим за кругленькую сумму выиграть дешевую игрушку из китая, бросая дротики в цель.
Ранее популярные металлические тигрята, причудливые фонари поблизости от бывшего дельфинариума лишились своей новизны и больше не популярны ни у местных жителей, ни у заезжих гостей.
«Не так давно мне пришлось вместо веселой прогулки спешно везти ребенка в травмпункт – он споткнулся и сильно расшиб колено, зацепившись о край покосившейся на земле плиты. И таких опасных мест там очень много! Стыдно, что центр нашего города находится в таком состоянии», – негодует жительница Владивостока Ольга.
Чего-то хорошего, доброго и позитивного об этой набережной в соцсетях тоже уже не пишут. Многих совершенно не впечатляют неудобные поручни на большой лестнице со стороны «Океана», кто-то и вовсе недоволен туалетом. Чистоту прибрежных вод и вовсе характеризуют не просто отрицательно, а преимущественно в непечатных выражениях.
Проект команды Concrete Jungle уже прошел госэкспертизу. Горожан и гостей города ждут обновления пирсов, которые станут доступны для отдыха у воды, замена ограждений и устройство лестниц.
По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, в будущем тут будут обустроены прогулочные зоны, площадки для детей, спортивно-парковая зона и даже арт-пространства.