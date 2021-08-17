Спортивная набережная во Владивостоке может стать лучшей во всей России

Чего-то хорошего, доброго и позитивного об этой набережной в соцсетях тоже уже не пишут. Многих совершенно не впечатляют неудобные поручни на большой лестнице со стороны «Океана», кто-то и вовсе недоволен туалетом. Чистоту прибрежных вод и вовсе характеризуют не просто отрицательно, а преимущественно в непечатных выражениях.