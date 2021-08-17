В Бурятию и Забайкалье за сущие копейки

В Бурятию и Забайкалье за сущие копейки
В Бурятию и Забайкалье за сущие копейки
Сегодня, 14:16ОбществоФото: pixabay.com
Со среды, 18 августа, будет дан старт полётам по маршрутам «Владивосток – Чита» и «Владивосток – Улан-Удэ»

Регулярные полёты по маршруту «Владивосток – Чита» будут выполняться на воздушном судне Airbus A319 два раза в неделю, по средам и субботам.

В авиакомпании уточнили, что по средам самолёт будет вылетать из Владивостока в 22:00 и прибывать в Читу в 00:35. Обратный рейс отправится из Читы в четверг в 01:45 и прибудет во Владивосток в 06:10. По субботам рейс вылетает из Владивостока в 19:50, самолёт приземляется в Чите в 22:25. Обратный рейс из Читы вылетает в 23:40, прибывает во Владивосток на следующий день в 04:05.

В Республику Бурятия самолёты будут отправляться с 19 августа. Рейсы также будут выполняться на воздушном судне Airbus A319 два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Владивостока запланирован в 20:15, в Улан-Удэ самолёт прибывает в 22:20. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 23:35, прибывает во Владивосток на следующий день в 05:30.

Стоимость авиабилета по данным маршрутам составит от 5 600 рублей.

Материалы по теме:
ВладивостоксубсидииДальний ВостокПриморьеЗабайкальеБурятияавиаперевозки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы