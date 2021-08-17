В Бурятию и Забайкалье за сущие копейки

В авиакомпании уточнили, что по средам самолёт будет вылетать из Владивостока в 22:00 и прибывать в Читу в 00:35. Обратный рейс отправится из Читы в четверг в 01:45 и прибудет во Владивосток в 06:10. По субботам рейс вылетает из Владивостока в 19:50, самолёт приземляется в Чите в 22:25. Обратный рейс из Читы вылетает в 23:40, прибывает во Владивосток на следующий день в 04:05.