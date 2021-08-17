Выходи гулять во Владивосток!

Выходи гулять во Владивосток!
Выходи гулять во Владивосток!
Сегодня, 11:05ОбществоФото: vlc.ru
В столице Дальнего Востока идут масштабные работы по благоустройству парков, скверов, прогулочных зон и других общественных территорий. Так, планируется провести благоустройство на набережной Спортивной гавани. Современной и функциональной она станет благодаря концессионному соглашению.

«Уже разработана концепция развития набережной Спортивной гавани, проект прошел экспертизу, ведутся обсуждения с потенциальными концессионерами. В планах обустроить здесь прогулочные зоны, детские игровые площадки, создать спортивно-парковую зону, а также организовать места для размещения объектов искусства», — рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков.

Во время первого этапа преображения любимого места горожан пройдет реконструкция двух пирсов. То, как они будут выглядеть в ближайшем будущем, придумала команда Concrete Jungle. По замыслу урбанистов, они станут еще одной безопасной прогулочной зоной. На пирсах будет заменено ограждение, лестницы, а также специалисты впервые установят на них малые архитектурные формы. Пройтись по ним можно будет уже в сентябре.

Ближе к осени во Владивостоке появятся еще две красивых набережных. Одна расположится в районе Второй речки, а вторая — на улице Татарская. Новая видовая площадка на сопке Бурачка будет готова принять гостей также в сентябре.

Фото:vlc.ru

До конца текущего года городские власти собираются отремонтировать Покровский парк, а также благоустроить парк Минного городка.

По словам мэра, в 2022 году работы по благоустройству Владивостока не прекратятся. Уже согласована реконструкция парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо, а также сквера на улице Русской. В планах также благоустройство общественной территории в районе станции Моргородок.

Напомним, что скверы и парки города преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Однако, несмотря на то, что в столице Дальнего Востока идут масштабные работы по благоустройству парков и общественных пространств, в городе их по-прежнему мало. Мэр Константин Шестаков отмечает, что многие существующие зоны отдыха морально устарели и уже не могут отвечать запросам жителей.

«Создание и развитие мест отдыха — процесс планомерный. Ежегодно во Владивостоке приводят в порядок ряд скверов, параллельно формируется перечень объектов для благоустройства в последующие годы», — добавил Константин Шестаков.

Материалы по теме:
ВладивостокблагоустройствоПриморьеКонстантин Шестаков
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