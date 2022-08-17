Патриотов в Приморье растят даже из трудных подростков

Патриотов в Приморье растят даже из трудных подростков

Патриотов в Приморье растят даже из трудных подростков

Сегодня, 15:49
Общество
Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Три военно-патриотические смены провели для юных приморцев этим летом в крае.

Впервые на территории Приморья при поддержке правительства края реализован пилотный проект по проведению военно-патриотических смен д

Для подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, в этом году в Приморье впервые организовали летние военно-патриотические смены. Пилотный проект реализован при поддержке краевого правительства.

Проект направлен на формирование у юных приморцев положительных нравственных качеств, обеспечивающих социальную успешность, патриотических чувств, принципов здорового образа жизни, правосознания, общей культуры.

На базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ДОСААФ России в Приморье проведены три военно-патриотические смены. Их участниками стал 101 подросток со всего края.

С ребятами работали сотрудники Центра «Авангард» и полиции, а также представители общественных организаций и объединений. Подростки принимали участие в спортивных соревнованиях, тренингах и викторинах, осваивали новые навыки и смогли применить их на практике, показав высокие результаты. Вечерние занятия посвящались духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

По окончании летних смен подростков в Центре «Авангард» навестили временно исполняющий обязанности начальника краевого УМВД полковник полиции Эдуард Хавабу и руководитель отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Алексей Дёмин.

Эдуард Хавабу в торжественной обстановке вручил отличившимся заслуженные награды, дипломы и грамоты за спортивные достижения.

В неформальной обстановке прошло общение с сотрудниками полиции. Каждому подростку взрослые уделили внимание, расспросили о планах на будущее, а также об увлечениях.

Ребята выразили благодарность за представленную им возможность провести лето в «Авангарде» в рамках военно-патриотических смен. По словам юных приморцев время, проведённое в Центре, подарило им яркие и незабываемые впечатления, вселило уверенность в реализации намеченных целей.

Определённый успех, достигнутый в проведении таких смен, подкрепляется позитивными откликами родителей, которые отмечают значительное улучшение в поведении подростков, изменении их взглядов и целей в жизни, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Многие из ребят решили связать свою жизнь со службой Отечеству

Сюжеты:
Приморский край
патриотизмподростки
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