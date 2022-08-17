«Ростелеком» помогает в Приморье устранить цифровое неравенство жителям удалённых мест

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с государственным контрактом «Ростелеком» начал реализацию первой фазы проекта устранения цифрового неравенства в 2014 году. Высокоскоростной доступ в интернет появился в почти 14 тысячах населённых пунктах c населением от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Теперь высокоскоростной интернет и мобильная связь появятся в сёлах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.