Банк России открывает свои двери во Владивостоке

Банк России приглашает жителей и гостей Владивостока на День открытых дверей. В субботу, 28 сентября, в Дальневосточном главном управлении Банка России можно проверить свои знания о финансах в игре «Монетный двор», познакомиться с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также пройдёт необычный финансовый квест по центру Владивостока.