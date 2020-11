Банк России открывает свои двери во Владивостоке

Банк России приглашает жителей и гостей Владивостока на День открытых дверей

Банк России приглашает жителей и гостей Владивостока на День открытых дверей. В субботу, 28 сентября, в Дальневосточном главном управлении Банка России можно проверить свои знания о финансах в игре «Монетный двор», познакомиться с историей отечественных денег и современными финансовыми технологиями. В рамках мероприятия также пройдёт необычный финансовый квест по центру Владивостока. В этом году День открытых дверей впервые не ограничивается площадкой Дальневосточного ГУ Банка России (ул. Светланская, 71). Участникам финансового квеста предстоит выполнить в историческом центре города несколько заданий, связанных с финансами и становлением банковской системы края, используя фантазию и эрудицию. Принять участие в квесте можно, заранее зарегистрировавшись на сайте мегарегулятора. Непосредственно на площадке Дальневосточного главного управления Банка России с 10:00 до 18:00 пройдёт игра по станциям «Монетный двор». Её участники погрузятся в работу финансового рынка, узнают о формировании потребительской корзины, правилах проверки денежных знаков на подлинность, научатся выявлять мошенников и оценят доступность финансовых услуг в Приморье. В финале каждый из участников игры сможет отчеканить себе памятную сувенирную монету. Также посетители Главного управления познакомятся с процедурами сдачи биометрических данных и удалённой идентификации. В детской зоне будут организованы математические ребусы, головоломки и монетный твистер. Самые маленькие гости узнают, почему появились деньги и зачем нужен банк ― каждый час с 11:00 до 17:00 юных зрителей будет ждать кукольный спектакль «Финансовые истории». По предварительной записи все желающие также смогут познакомиться с историей российских ассигнаций в музее Главного управления и узнать, как банкноты вошли в денежный оборот России, а также увидеть настоящие шедевры полиграфического исполнения купюр. Запись на финансовый квест и экскурсии открыта на сайте Банка России. Также регистрацию можно пройти по телефону 8 (423) 262-06-55 в рабочие дни с 09:00 до 17:30. Для посещения экскурсии в здании Главного управления необходимо будет предъявить паспорт. Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото Марии КУЗОВЛЕВОЙ.

