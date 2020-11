Советы, которые касаются каждого

Мнение экспертов и общественности имеет важное значение при разработке программ в сфере ЖКХ и благоустройства

Мнение экспертов и общественности имеет важное значение при разработке программ в сфере ЖКХ и благоустройства Комфорт внутри жилища и за его пределами – это вопрос, который, без преувеличения, касается каждого приморца. Именно поэтому стратегические задачи и планы текущих мероприятий в сфере ЖКХ и благоустройства сегодня формируются с обязательным учетом мнений экспертного сообщества и простых жителей края – ведь именно они, в конечном итоге, должны становиться главными выгодоприобретателями от проектов по благоустройству населенных пунктов и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры. Общественный совет давал правильные советы На протяжении нескольких лет в Приморском крае налаживать диалог между органами власти, населением, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями помогает сформированный при губернаторе Общественный экспертный совет по качеству услуг ЖКХ. Созданный в 2012 году совет являлся постоянно действующим экспертно-аналитическим, коллегиальным совещательным органом, в задачи которого входила оценка регулирующего воздействия ранее принятых и принимаемых исполнительными органами власти Приморского края решений, предоставление обоснованного мнения для выработки и принятия эффективных управленческих решений в интересах жителей края. В состав экспертного совета вошли руководители общественных организаций, работающих в сфере ЖКХ, а также представители Общероссийского народного фронта. Общественность давала правильные советы Совет имел право не только информировать руководство Приморья о наиболее актуальных проблемах в сфере ЖКХ края, но и оценивать эффективность мер государственного регулирования, проводить экспертизу нормативных правовых актов края и их проектов, взаимодействовать с органами государственной власти края, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. Одной из главных задач деятельности общественного экспертного совета стал анализ и обобщение мнений по важнейшим вопросам в сфере ЖКХ. Регламент работы ОЭС предусматривал, что для осуществления своей деятельности совет, в случае необходимости, привлекает для работы в составе рабочих групп экспертов и консультантов из числа научных работников, предпринимателей и других специалистов. А при выявлении в процессе своей деятельности проблемы, затрагивающей предметные области других советов – инициировать создание межотраслевой рабочей группы. С 2012 по 2019 годы сменилось четыре состава общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ. За несколько лет своей работы ОЭС подготовил ряд предложений по совершенствованию краевого законодательства в сфере ЖКХ, а также неоднократно обсуждал планы по модернизации жилищно-коммунального комплекса. Например, в 2013 году благодаря настойчивости членов общественного совета Приморскому краю удалось избежать участия в проекте по введению социальной нормы потребления электроэнергии. По итогам внеочередного заседания ОЭС представители органов власти и местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний пришли к единому мнению о нецелесообразности участия Приморья в пилотном проекте. На основании рекомендации общественников тогдашний губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ направил письмо с просьбой отсрочить введение социальной нормы. А впоследствии вопрос о ее введении был снят с повестки дня и на федеральном уровне. А в 2017 году, проанализировав практический эффект от применения нового порядка расчета общедомовых начислений за холодную и горячую воду и электроэнергию, экспертный совет по качеству услуг ЖКХ поддержал инициативу о приоритете показаний приборов учета над нормативами при расчете платы за содержание жилого помещения, расходов на коммунальные услуги в многоквартирном доме. Кроме того, советом была отмечена и необходимость мотивирования собственников помещений к установке общедомовых и квартирных приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, а также приборов учета потребления ресурсов на ОДН. Кроме того, за годы своей работы общественный экспертный совет по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае регулярно анализировал выполнение инвестиционных программ организаций, от которых зависит тепло-, электро- и водоснабжение населения, а также формирование тарифов на их услуги. Органам власти на краевом и местном уровне было рекомендовано стимулировать разработку и принятие инвестиционных программ предприятиями сферы ЖКХ. Добавим, что представители ОЭС по качеству услуг ЖКХ входили в комиссию при администрации Приморья, которая оценивает и утверждает инвестиционные программы. Инвестиционные программы являются основным рабочим документом компаний, поставляющих ресурсы и выставляющих квитанции потребителям. Этот документ дает представление как гражданам, так и частным инвесторам, чего хочет достичь организация через несколько лет. Кроме того, инвестиционная программа позволяет найти баланс между интересами ресурсоснабжающих компаний, государства и граждан. Еще одним направлением работы ОЭС по качеству услуг ЖКХ стал мониторинг работы регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов. Ряд предложений экспертов, связанных с порядком расчета стоимости капремонта, а также с открытостью работы регионального оператора, был направлен властям Приморья. Актуальным вопросом стало также повышение энергоэффективности отремонтированных домов, что позволило бы снизить потребление энергоресурсов и, соответственно, платежи жильцов. Среди вопросов, рассмотренных членами ОЭС в последний год работы, - работа очистных сооружений во Владивостоке, модернизация объектов энергетики, установка приборов учета в МКД и расчетов по ним. В июне 2019 года часть общественных экспертных советов в Приморье была упразднена, в том числе – экспертный совет по качеству услуг ЖКХ. Предполагается, что взамен в Приморье будут сформированы экспертные группы по вопросам реализации национальных проектов. В их состав войдут представители Общероссийского народного фонда, общественные организации, а также эксперты по каждому направлению. Они будут регулярно проводить анализ работы органов исполнительной власти по достижению показателей нацпроектов, выдвигать свои предложения по совершенствованию механизмов их реализации. Нацпроектами руководят эксперты и жители Несмотря на упразднение ОЭС по качеству услуг ЖКХ, все ключевые программы в сфере ЖКХ и благоустройства, которые в настоящее время реализуются в Приморском крае, в обязательном порядке проходят общественное обсуждение. Так, с 2017 года в Приморье началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого были приняты соответствующие муниципальные программы с краевым софинансированием. Перечень работ, которые выполняются для достижения поставленных программой задач, с самого начала определялся, исходя из пожеланий общественности. Наиболее заметным в этом плане мероприятием стало голосование за проекты благоустройства, проведенное в городах и районах Приморья 18 марта 2018 года, одновременно с выборами президента России. Позже с учетом мнения населения разработаны и утверждены дизайн-проекты общественных пространств, которые планируется создать или реконструировать в рамках национального проекта. В январе 2019 года вопросы практической реализации нацпроекта по формированию комфортной городской среды обсуждались на заседании общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае. Как было отмечено в ходе заседания, представители общественных организаций участвуют и в приемке работ по «Формированию комфортной городской среды»: их мнение является обязательным при сдаче объекта в эксплуатацию. Ранее вопросами реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае занималась специально созданная межведомственная комиссия. В ее состав, помимо главы региона, специалистов краевой администрации и глав крупнейших муниципальных образований, включены представители «Народного фронта», Общественной палаты и представители общественных организаций. Кроме того, в марте 2019 года власти Приморья заявили о планах по созданию центра компетенции для содействия реализации проектов благоустройства городов и районов края. Среди задач, которые предстоит решать членам данного центра – содействие в разработке дизайн-проектов благоустраиваемых территорий, проведение информационных и образовательных мероприятий, консолидация профессионального и экспертного сообщества, мониторинг реализации программ благоустройства. - Центр будет создан на площадке Общественного экспертного совета по жилищно-коммунальному хозяйству. В него войдут эксперты в области благоустройства, дизайнеры, архитекторы, научные сотрудники, представители Общероссийского Народного фронта, – уточнила вице-губернатор Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО. – Важно понимать, что проект осуществляется для жителей, и люди должны быть вовлечены в него максимально на всех этапах. Это и выбор территорий для благоустройства, и утверждение перечня работ и проектов, и контроль за выполнением работ, их приемка, помощь в дальнейшем содержании объектов. Если граждане хотят дополнительные виды работ на своем дворике, то они вправе за свои средства их выполнить. И центр компетенции здесь выступает как связующее звено. В 2019 году в Приморье благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено более 650 млн рублей. Кроме того, еще 1,2 млрд рублей выделяется на программу «1000 дворов», инициированную губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО в конце минувшего года. География победителей проекта «1000 дворов» охватывает почти всю территорию Приморского края, но почти половина дворов-победителей находится в трех крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке и Уссурийске. Главное – не только результат, но и участие Как неоднократно подчеркивал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, главным показателем реализации федеральных и краевых программ должен быть не процент освоения средств, а реальные мероприятия, направленные на положительные перемены в жизни людей. - Уже к концу 2019 года жители всех муниципалитетов Приморья должны увидеть качественные изменения. Нужно уходить от практики, когда оценивалась эффективность того или иного мероприятия, сколько на это потрачено денег. Главная цель всех проектов – улучшение жизни населения края. И люди будут оценивать, насколько учтены их интересы при реализации этих проектов, – обозначил Олег Кожемяко. Добавим, что в начале сентября на совещании во Владивостоке заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим ЕГОРОВ также уделил большое внимание участию самих жителей в реализации проектов, в частности, в определении объектов благоустройства. - Формы могут быть различные, одна из них – рейтинговое голосование. Сейчас Минстрой готовит рекомендации по проведению такого голосования. Здесь важно понимать, что это не просто процедура «для галочки», а серьезный отбор, где мнение жителей – решающее, – подчеркнул замглавы Минстроя. По словам Максима Егорова, также важно синхронизировать федеральные и региональные проекты благоустройства городов и поселков России, и добиться того, чтобы их реализация учитывала местные особенности, подчеркивала индивидуальность населенных пунктов. Отметим, что к 2024 году в определении приоритетов нацпроекта по формированию комфортной городской среды и контролю за выполнением мероприятий должны принимать не менее 360 тысяч приморцев. Для этого власти края и муниципальных образований проводят опросы населения, в том числе – в социальных сетях. Обсуждается возможность размещения «пунктов голосования» в многофункциональных центрах, крупных супермаркетах. В них жители населенных пунктов края смогут заполнить бюллетени с пожеланиями и мнениями по вопросам благоустройства. Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Общественный контроль планируется распространить и на другой национальный проект в сфере благоустройства – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники будут вместе с дорожниками выезжать на объекты и следить за качеством ремонта. Речь идет об экспертах, строителях, архитекторах, представителях общественных организаций, углубленных в тематику блогерах, которые смогут разобраться в непростых вопросах дорожного строительства, а также дать ценный совет исполнителям. КРОМЕ ТОГО С 16 по 20 сентября в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке проходит рейтинговое голосование за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2020 году. Проголосовать за территории можно в период с 16 по 20 сентября в Интернете на сайте golos25.vlc.ru, а также на территориальных счетных участках. Они будут работать по следующим адресам: ул. Посьетская, 24; ул. Махалина, 9; ул. Калинина, 116; ул. Лермонтова, 36а; ул. Ильичева, 15. Голосование там будет проходить ежедневно с 9:30 до 16:30 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45. Общественные пространства, которые по результатам голосования наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке. На них выполнят озеленение, установят лавочки, урны, детские и спортивные площадки и другие объекты благоустройства. На фото: Общественный совет чутко реагирует на все болевые точки приморского ЖКХ. Фото Виктора КУДИНОВА Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

