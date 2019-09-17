В Восточном порту появится новый угольный терминал

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил изменения в схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Так, в схему включено строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов мощностью 15 млн тонн в морском порту «Восточный» в бухте Врангеля залива Находка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.