В Восточном порту появится новый угольный терминал

Дело за железной дорогой, как она справится с перевозкой угля Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил изменения в схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Так, в схему включено строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов мощностью 15 млн тонн в морском порту «Восточный» в бухте Врангеля залива Находка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее о планах постройки в порту «Восточный» специализированного угольного терминала заявляла угольная компания «Сибирский антрацит». В 2018 году «Сибантрацит» зарегистрировал в Приморском крае дочернюю компанию ООО «Открытый порт Находка». Выход терминала на проектную мощность запланирован к 2025 году. На данный момент крупнейшими терминалами по перевалке угля в порту «Восточный» владеют АО «Восточный порт» (контролируется «Кузбассразрезуглем»), ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports) и «Восточно-Уральский терминал» (контролируется ООО «Трансхимэкспорт», Москва). Напомним, что Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») планирует ввести в эксплуатацию специализированный угольный терминал в бухте Троицы в 2024 году, инвестиции в проект составят $260 млн. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото с сайта newsnhk.com

