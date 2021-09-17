Приморье: медучреждениям – ремонт и новое оборудование, кадрам – жилье и выплаты

Приморье: медучреждениям – ремонт и новое оборудование, кадрам – жилье и выплаты
Приморье: медучреждениям – ремонт и новое оборудование, кадрам – жилье и выплаты
Сегодня, 13:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Пожарском районе построят две амбулатории и отремонтируют поликлинику. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в муниципалитет.

Глава региона посетил в Лучегорске районную поликлинику, где сейчас ведется ремонт. На втором этаже уже принимают пациентов в комфортных условиях, а первый – должны сдать к декабрю. На следующий год запланирован ремонт внешних стен учреждения.

В ходе визита обсуждался «больной» вопрос здравоохранения – обеспечение больниц и поликлиник специалистами, в том числе первичного звена.

- Строятся амбулатории в селах Пожарское, Новостройка, работают фельдшерско-акушерские пункты в селах Нагорное, Соболиное, Ясеневое, Никитовка. Необходимо обеспечить лечебные учреждения кадрами. Поэтому мы увеличим сумму единовременной выплаты, доплаты к ежемесячному окладу врачей в рамках программы «Земский доктор», – обозначил глава Приморья.

Тему здравоохранения затронули и на личном приеме граждан, который провел Олег Кожемяко. В частности, жительница Лучегорска Галина Михайлова подняла вопрос реабилитации инвалидов, создания для них специального кабинета в поликлинике.

- Готовьте смету, чтобы в 2022 году такой кабинет можно было открыть, – распорядился глава Приморья.

Напомним, ранее губернатор назвал первичное звено здравоохранения одним из главных направлений. Именно на его развитие направляются значительные средства – в течение ближайших лет эта сфера получит 8,5 миллиардов рублей.

При этом, по словам Олега Кожемяко, несмотря на модернизацию приморской медицины, главной проблемой отрасли остается кадровое обеспечение.

- Кадры – сейчас главный сдерживающий фактор. Мы пока не можем наполнить медперсоналом все больницы и поликлиники. Здесь необходимо подумать вместе, как решить эту проблему. Следует проанализировать в каждом конкретном случае, что сдерживает приток кадров, где-то, может, дать квартиру, кому-то – выплаты дополнительные, – обозначил губернатор.

Отметим, в Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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