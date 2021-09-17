В Приморье к 15 декабря планируют завершить ремонтные работы в школах

В Приморье к 15 декабря планируют завершить ремонтные работы в школах
В Приморье к 15 декабря планируют завершить ремонтные работы в школах
Сегодня, 16:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К нынешнему учебному году в Приморье капитально отремонтировано свыше 20 школ. Еще столько же планируют обновить до конца года. Средства на эти цели выделят из федеральной и краевой казны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В этом году на капитальный ремонт 43 общеобразовательных организаций из бюджета выделили 215,8 миллиона рублей. В 24 школах работы уже полностью завершены. Освоено 78,8 миллиона рублей. В 19 — ремонт продолжается, уточнили в краевом министерстве образования.

Специалисты заверили, что к середине декабря завершат работы во всех школах, которые планировалось капитально отремонтировать в текущем году.

Также, в этом году за счет краевого бюджета ведется капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. Общий объем финансирования на обозначенные цели составляет почти 75 миллионов рублей. В 20 из 27 детских садов работы уже завершены.

Напомним, в соответствии с Указом президента России о мерах по социально-экономическому развитию ДФО, к 2024 года надлежит, как минимум, вдвое сократить количество школьных зданий, требующих капитального ремонта.

— Конечно, у сферы общего образования на Дальнем Востоке есть проблемы, но особенно хотелось бы отметить материально-техническое состояние зданий школ. Из общего количества зданий школ — 5 470, капитального ремонта требует 20% — 1 092. По этому показателю Дальний Восток опережает среднероссийский показатель в два раза, — заявлял ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Федеральное министерство просвещения также проводит работу по разработке программы по модернизации школьных систем образования, которая предусматривает ремонту и оснащение зданий общеобразовательных организаций.

Напомним, в Приморье активно идет реализация государственной краевой программы «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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