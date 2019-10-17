ДВФУ приглашает предприятия медиаиндустрии к сотрудничеству

Презентация итогов исследования пройдет в конце учебного года на традиционных публичных защитах ВКР. При этом компания-заказчик не только дает свою оценку в виде отзыва, но и имеет возможность участвовать в процессе обсуждения и выполнения работы и, конечно, присутствовать на защите индустриального проекта. «Уверен, что новый формат актуален как для индустрии, так и для нашего департамента, который готовит кадры для медиа и коммуникационной отрасли. В процессе решения реальной проблемы будут задействованы и студент как полевой исследователь, и научный руководитель, который отвечает за качество исследования, и куратор с предприятия-заказчика. Поэтому призываем коллег-практиков скорее связаться с нами», – говорит кандидат политических наук Никита Аргылов. Ежегодно в Департаменте коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ бакалавры по трем направлениям – «Журналистика», «Издательское дело» и «Реклама и связи с общественностью» – пишут ВКР (выпускные квалификационные работы). Отметим, что традиционно большая часть выпускных квалификационных работ студентов-медийщиков имеет практическую направленность, многие авторские проекты к моменту защиты уже внедрены в практику. Так, в июне 2019 года были представлены и успешно защищены работы для СК «Чемпион», ООО «Силайнер», «ОТВ-Прим», ИА «PrimaMedia», радиостанции «Лемма», телевизионного канала «8», Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, Управления УМВД по Приморскому краю и других организаций. Заявки от организаций на выполнение консалтинговых услуг принимаются в Департаменте коммуникаций и медиа ДВФУ: argylov.na@dvfu.ru.