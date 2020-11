Второй Международный конкурс геодизайна "Итуруп Стиль" собирает на Курилах энергию движения

В 2020 году масштабный творческий проект на Курилах будет посвящен кинетической энергии и искусству взаимодействия со светом, ветром, водой и пространством

Международный конкурс геодизайна «Итуруп Стиль», получивший признание среди профессионального сообщества художников, архитекторов и мастеров ландшафтного дизайна и заслуживший уважение жителей острова Итуруп, вновь состоится. 17 октября на сайте компании АО «Гидрострой», организатора конкурса, опубликовано Положение о Втором Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль». «Компания «Гидрострой» родилась на Итурупе и здесь становилась на ноги. В самом названии — «Гидрострой» — заложено то, что мы — строители. Можно просто поставить забор, а можно — кованый, красивый. Мы идем по второму пути. Я больше 30 лет прожил на Итурупе, для меня остров — это родина, дом. Все мы ездим за рубеж, видим, как там что-то сделано, и хотим, чтобы и у нас в доме было не хуже, а лучше», - рассказал Юрий СВЕТЛИКОВ, идейный вдохновитель, почетный член жюри Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», генеральный директор АО «Гидрострой». Согласно положению, с 1 по 30 июля 2020 года на самом большом острове Курильской гряды около семи команд, прошедших конкурсный отбор, смогут создать и установить свои скульптуры и объекты. Главные задачи конкурса: — обновление имиджа острова Итуруп как места с уникальными ландшафтной и художественной составляющими; — создание скульптурных композиций, которые подчеркнут природные и исторические достоинства территории; — применение на Курилах лучшего российского и зарубежного опыта благоустройства и ландшафтного дизайна; — украшение общественных пространств г. Курильска, сел Рейдово и Китового новыми художественными объектами. Отбор групп-участников состоится с 10 января по 20 мая 2020 года. Кандидаты должны направить на электронную почту iturup@gidrostroy.com с пометкой «На конкурс геодизайна» заявку, в состав которой необходимо включить эскизы для участия в конкурсе, резюме и презентации ранее выполненных работ. Результаты отбора будут сообщены всем соискателям после 1 июня 2020 г. К конкурсу принимаются скульптуры и арт-объекты, выполненные из дерева, бетона, стекла, пластмассы, металла и любых природных материалов, а также композиции ландшафтного дизайна. Организаторы приветствуют полную свободу творчества, любые материалы и техники, соответствующие тематике. Организация и финансирование конкурса проводятся за счет средств учредителя конкурса – АО «Гидрострой». Участникам оплачивается проезд, проживание и питание, а также экскурсионные поездки на объекты компании и по территории острова Итуруп (горячие минеральные источники, вулкан Баранского, Белые скалы и другие). Победители Второго Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», выбранные жюри, будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени и денежными призами: 1 место – 100 000 рублей; 2 место – 75 000 рублей; 3 место – 50 000 рублей. Остальные команды получат поощрительные призы по 30 000 рублей и памятные дипломы. Новые арт-объекты на острове Итуруп пополнят галерею современного искусства под открытым небом, в которой уже представлены 13 скульптур, созданных участниками Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», состоявшегося в июле 2017 года. Досье "Дальневосточного капитала": На Первый Международный конкурс геодизайна «Итуруп Стиль» поступило 62 заявки, в которых было представлено 178 эскизов от художников и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Гомеля, Сочи, Казани, Перми, Омска, Челябинска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска. В результате участниками конкурса стали 10 команд. За две недели 19 художников и две строительные бригады «Гидростроя» создали 13 арт-объектов на Итурупе. Итоги первого конкурса, состоявшегося в 2017 году опубликованы в буклете. В Первом Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль» в 2017 году участвовали художники из Приморья Олег Батухтин и Виктор Серов. «Художнику нужен свежий воздух в прямом и переносном смысле. Итуруп и организаторы конкурса такие условия нам дали по самому высшему разряду. Задача перед каждым мастером была поставлена очень ответственная — создать произведение искусства, украсить остров и повлиять на культуру людей, живущих здесь. Мудрое и, я бы сказал, государственное мышление. Только гармоничная среда формирует гармоничного человека, и это здесь, на Итурупе, понимают», - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Олег Батухтин, член Союза художников России Приморского отделения. Артур Шувалов, художник, член Московского Союза художников, победитель Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»: «Мне впервые довелось делать проект такого масштаба — каменная жаба весом более восьми тонн и трехметровая «Эолова арфа» с металлическими струнами. Участие в конкурсе для меня открыло новые возможности в творчестве и особенно в направлении саунд-арт (звуковое искусство). Хочется выразить сердечную благодарность АО «Гидрострой» за решимость осуществить этот глобальный проект, профессионализм в своем деле, организацию работы, за понимание, чуткость и заботу. Конкурс «Итуруп Стиль» стал для нас путешествием на восточный край нашей родины — Край света!» Информация о конкурсе, его новостях и итогах будет размещаться на официальном сайте АО «Гидрострой» - www.gidrostroy.com. Журнал "Дальневосточный капитал".

