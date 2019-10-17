Второй Международный конкурс геодизайна "Итуруп Стиль" собирает на Курилах энергию движения

«Компания «Гидрострой» родилась на Итурупе и здесь становилась на ноги. В самом названии — «Гидрострой» — заложено то, что мы — строители. Можно просто поставить забор, а можно — кованый, красивый. Мы идем по второму пути. Я больше 30 лет прожил на Итурупе, для меня остров — это родина, дом. Все мы ездим за рубеж, видим, как там что-то сделано, и хотим, чтобы и у нас в доме было не хуже, а лучше», - рассказал Юрий СВЕТЛИКОВ, идейный вдохновитель, почетный член жюри Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», генеральный директор АО «Гидрострой».